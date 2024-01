Region ist auf der CMT in Stuttgart vertreten

Vom 13. bis 21. Januar präsentiert sich die Ferienregion rund um Sigmaringen auf der größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, der CMT, in Stuttgart. Die Stadt Sigmaringen wird, gemeinsam mit den Partnern der Ferienregion Tal der Lauchert und der Region Meßkirch-Leibertingen-Sauldorf, die Region vertreten. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Präsentiert werden auf der Messe unter anderem die neue Imagebroschüre mit Gastgeber-Verzeichnis sowie die im Laufe des Jahres 2023 erneut vom Deutschen Wanderverband zertifizierten Premiumwanderwege „DonauFelsenLäufe“. Letztere seien bereits im vergangenen Jahr auf der CMT von den Besuchern sehr stark nachgefragt worden, wie es in der Mitteilung der Stadtverwaltung heißt.

Die Stadt Sigmaringen präsentiert sich unter dem Dach von Schwäbische Alb Tourismus in Halle 6 Stand D 81.

Am Freitag, 19. Januar, steht bei der CMT der „Älblertag“ auf dem Programm, bei dem sich die Schwäbische Alb mit verschiedenen Aktionen als Genussregion präsentiert. An diesem Tag habe alle Besucher, die ihren Wohnsitz in der Urlaubsregion Schwäbische Alb haben, mit dem Aktionscode „ ALBLIEBE24“, freien Eintritt. Die Freikarte kann auf https://www.messe-stuttgart.de/cmt/besucher/tickets-oeffnungszeiten gebucht werden.