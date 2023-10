Rathaus und Stadtbibliothek geschlossen

Elektroarbeiten, die auch die städtischen Server betreffen, finden am Freitag, 20. Oktober, nachmittags statt. Daher wird das Rathaus längere Zeit ohne Strom sein: Das Rathaus mit Bürgerbüro, Tourist Info und Stadtbibliothek sind an diesem Tag ab 12 Uhr sowie auch am Samstag, 21. Oktober, geschlossen. Der Rückgabekasten für Medien ist geöffnet. Alle Medien, deren Rückgabedatum auf den 20. oder 21. Oktober fallen, werden bis zum nächsten Öffnungstag, Dienstag, 24. Oktober, automatisch verlängert.

Die städtische Musikschule ist nicht von der Schließung betroffen, das Büro der Musikschule hat zu den Regelzeiten geöffnet, Unterricht findet zu den gewohnten Zeiten statt, teilt die Stadtverwaltung mit.