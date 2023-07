Ein Briefeschreiber aus dem Landkreis Freudenstadt wird sich für seine an Bürgermeister Marcus Ehm gerichteten Beleidigungen nicht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft Rottweil wird den Fall voraussichtlich ohne Strafe zu den Akten legen, wie ein Sprecher auf unsere Anfrage ankündigte. Der Grund: In einer Gerichtsverhandlung kam das Amtsgericht Horb im Mai zu dem Ergebnis, dass eine Schuldunfähigkeit des Briefeschreibers wahrscheinlich sei.

Im Mai nimmt der 75–Jährige auf der Anklagebank des Amtsgerichts Horb Platz. Der Beschuldigte kann sich kaum artikulieren, was mit einem Unfall in seiner Kindheit zusammenhängt, seitdem er weitgehend taub ist. Dieses Ereignis prägte das Leben des Bauernsohns. Einen Beruf zu erlernen, war ihm unmöglich.

Ein Leben lang in Lohn und Brot

Trotzdem arbeitete der Mann sein ganzes Leben lang. Erst als Hilfsarbeiter im Baugewerbe, später einige Jahrzehnte lang im Lager bei Daimler in Sindelfingen.

Nie hatte er sich etwas zu schulden kommen lassen. Der 75–Jährige lebte unauffällig in einer Zwei–Zimmer–Wohnung in einem Stadtteil von Horb. Für seine geschiedene Tochter, die im selben Haus lebt, versorgt er den Hund und geht mit ihm mehrfach täglich spazieren.

Das ist alles nur Kritik. Der 75-jährige Angeklagte

Seiner Tochter erzählte er nichts von der Gerichtsverhandlung, die an diesem Vormittag im Mai angesetzt war. In zehn Fällen soll der Mann in seinen Briefen diffamierende, rassistische und antisemitische Inhalte verbreitet haben. Volksverhetzung und Beleidigung wirft ihm die Staatsanwaltschaft Rottweil vor.

Azubi der Sparkasse ist Anlass für rassistischen Angriff

Der örtlichen Kreissparkasse sandte er ein Schreiben, weil sie Reklame mit einem schwarzen Auszubildenden schaltete. Der absurde Vorwurf: Sie würden die Affenpocken nach Deutschland einschleppen. In seinen rassistischen Worten verwendete der Mann mehrfach das N–Wort und riet dem Kreditinstitut, in Afrika eine Großbank zu bauen.

Bürgermeister aus der Region, eine CDU–Kreispolitikerin und die israelitische Gemeinde Straubings erhielten weitere handschriftliche Drohbriefe. Eine Zeichnung mit einem ausgestreckten Mittelfinger kopierte er mehrfach auf das Briefpapier und versah sie mit der Drohung „hau ab“.

„Sie haben eine sehr eigene Handschrift“, hält ihm Richter Albrecht Trick vor. Vor dem Amtsgericht Horb gibt der 75–Jährige zu, der Urheber der Briefe zu sein. Im Laufe der knapp vierstündigen Erörterung stellt sich mehr und mehr heraus, dass die Corona–Pandemie der Auslöser für die Briefe war. Wenn der 75–Jährige in der Zeitung oder im Videotext las, löste das etwas in ihm aus. „Wie ein Trigger wirkte dies“, folgert Richter Trick.

Das Skatspiel mit seinen Freunden in einer Horber Kneipe, das für Abwechslung im Leben des Rentners sorgte, entfiel während der Lockdowns. Also fing der Mann im Frühjahr 2020 an, Briefe zu schreiben. Handschriftlich reihte er Beleidigungen aneinander, kopierte im Horber Kaufland Karikaturen auf die Briefe und verschickte sie erst unter Pseudonym und seiner Adresse, später komplett anonym.

Wie die Polizei vorgeht

Experten der Kriminalpolizei stellten sowohl Fingerabdrücke als auch DNA–Spuren auf den Briefen sicher. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung im März 2022 beschlagnahmten sie Kopiervorlagen wie einen Totenkopf und den ausgestreckten Mittelfinger.

Unter anderem hatte er Landtagspräsidentin Muhterem Aras als Ausländerschlampe beleidigt, weshalb die Grünen–Politikerin Strafanzeige stellte. Einen Behördenmitarbeiter nannte er einen „Landratsamtsseggel“.

Sie haben Dinge geschrieben, die Sie nicht hätten schreiben dürfen, aber Vorsicht, Corona ist jetzt vorbei. Der Richter

Das Wort „Seggel“ kommt in dem an Sigmaringens Bürgermeister Marcus Ehm gerichteten Brief ebenfalls vor. „Stinkende Neger und Moslems bevölkern unseren Staat... Wir werden das nicht zulassen und das schwarze Gesindel beseitigen.“

In dem Schriftstück wird der Bürgermeister geduzt und persönlich angegangen: „Dir gehört in die Gosche geschlagen.“ Da der Brief nach Abschluss der Ermittlungen im Sigmaringer Rathaus einging, ist er nicht Teil der Anklage vor dem Amtsgericht Horb.

Was Corona aus dem Angeklagten macht

„Das ist alles nur Kritik“, begründet der 75–Jährige den Inhalt seiner Briefe. In Sitzungssaal 103 wird mehr und mehr deutlich, dass der auf der Anklagebank sitzende Rentner kein Nazi ist, sondern ein gesundheitlich eingeschränkter Mann, den die Corona–Maßnahmen mehr und mehr überforderten.

Ein psychiatrischer Gutachter attestiert dem Mann eine eingeschränkte Fähigkeit seines Steuerungsvermögens, die auf ein bei dem Unfall als Zehnjähriger erlittenes Schäden–Hirn–Trauma zurückzuführen sei.

Die Warnung des Richters

Seinen Freispruch begründet Richter Trick mit der seelischen Störung des Angeklagten, die sich mit den Wirren der Pandemie verstärkt habe. „Sie haben Dinge geschrieben, die Sie nicht hätten schreiben dürfen, aber Vorsicht, Corona ist jetzt vorbei“, sagt der Richter.

Verteidiger Mirko Metzler hatte den Freispruch gefordert, der Staatsanwalt plädierte für eine Verurteilung zu 160 Tagessätzen à 50 Euro.

Staatsanwalt reagiert auf Freispruch

Der Freispruch vom Mai wirkt sich auf den Sigmaringer Fall aus. Die Staatsanwaltschaft Rottweil wollte den Mann dafür mit 110 Tagessätzen à 50 Euro bestrafen. Ihren Strafbefehlsantrag nahm die Behörde jetzt zurück. „Wir werden das Verfahren voraussichtlich einstellen“, sagt der Erste Staatsanwalt Frank Grundke auf Anfrage.

Mit Sigmaringen kam der Mann in Berührung, weil er in der Stadt eine Zugfahrt unterbrach und bei Kaffee und Kuchen von der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge und ihren Auswirkungen erfuhr.