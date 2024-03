Randaliert und gegen Gebäude uriniert - Bußgeld und Platzverweis die Folge

Mit einem Bußgeld müssen drei Männer im Alter zwischen 21 und 31 Jahren rechnen, die am Mittwoch kurz nach Mitternacht in der Bahnhofstraße Flaschen umhergeworfen, Mülltonnen umgetreten und gegen ein Gebäude uriniert haben. Dies teilt die Polizei mit. Ein Zeuge beobachtete das Trio und verständigte die Polizei. Den Beteiligten wurde ein Platzverweis ausgesprochen, zudem werden entsprechende Anzeigen an die Bußgeldstelle gefertigt. Nachdem zwei der Männer kurze Zeit später erneut von einer Polizeistreife in dem Bereich angetroffen wurden, müssen diese mit einer weiteren Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Missachtung des Platzverweises rechnen.