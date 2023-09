Puppentheater und Konzert im Alten Schlachthof

Im Alten Schlachthof in Sigmaringen finden am Wochenende zwei Veranstaltung statt.

Los geht es am Freitag, 22. September, um 20 Uhr mit einem kuriosen Figurenspiel für Erwachsene. In die „Psychotheatrie“ wurden Theaterfiguren stationär aufgenommen, die aufgrund der Isolation und spielfreien Zeit des Lockdowns dramatische Veränderungen ihrer Psyche bis hin zur Berufsunfähigkeit erlitten haben. Um dem Publikum einen Einblick in die schwerwiegenden Folgen der Pandemie im Bereich des Figurentheaters zu gewähren, lädt Anna-Lena Kübel ein, vom Morgengrauen ‐ bis hin zum Lebensabend ‐ ein metamorphoses Figurenspiel mitzuerleben.

„Kübel wie Eimer“ ist ein mobiles Puppentheater der Figurenspielerin Anna-Lena Kübel. Ihre Produktion „Psychotheatrie“ wurde 2023 für den Landesamateurtheaterpreis Baden-Württemberg nominiert und belegte den zweiten Platz in der Kategorie „Puppen- und Figurentheater“.

Einlass ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet regulär 15 Euro und für Ermäßigte 12 Euro.

Am Samstag, 23. September, um 20 Uhr findet das Konzert „Unverpackt“ statt. Das Singer-Songwriter-Trio aus Stuttgart und dem Donautal spielt zum ersten Mal im Alten Schlachthof. Für den Abend haben sich die drei Musiker einige Überraschungsgäste eingeladen und sind guter Hoffnung, dass diese auch tatsächlich auftauchen werden.

Einlass ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet regulär 15 Euro und für Ermäßigte 12 Euro.

Kartenreservierungen für beide Veranstaltungen sind unter der Telefonnummer 07571 3333, www.schlachthof-sigmaringen.de oder per Mail an [email protected] möglich.