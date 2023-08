Einige Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“ haben sich darüber beklagt, dass im Raum Sigmaringen in der vergangenen Woche kaum bis gar keine Post im Briefkasten war. Dafür sei dann im Laufe dieser Woche ein großer Stapel Briefe im Briefkasten gelandet, darunter waren einige Briefe noch auf Juli oder Anfang August adressiert, berichtet ein Leser. Dieter Nawrath, Pressesprecher der DHL Group Regionale Kommunikation Süd klärt die Situation auf.

Erhöhter Krankenstand ist die Ursache

„Leider erfolgte die Zustellung in Sigmaringen nicht in der Qualität, wie es unsere Kundinnen und Kunden gewohnt sind“, schreibt Nawrath auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Grund dafür sei ein deutlich erhöhter Krankenstand gewesen. „Somit kam es leider punktuell zu Verzögerungen in der Postauslieferung“, so Nawrath.

Erfreulich sei jedoch, dass die ergriffenen Maßnahmen wirken und das Problem behoben sein sollte, so der Pressesprecher. „Wir tun stets alles dafür, dass die Verzögerungen geringstmöglich gehalten werden“, schreibt Nawrath.

Filiale bleibt erhalten

In diesem Zug sei dem Sprecher aber noch ein anderes Thema wichtig klarzustellen, nämlich dass die Post–Filiale in der Fürst–Wilhelm–Straße 5 bis 7 in Sigmaringen am aktuellen Standort erhalten bleibe. Der Betreiber der Filiale würde öfters darauf angesprochen, dass er mit der Filiale umziehen würde. Dies sei aber nicht der Fall, da lediglich der Sigmaringer Zustellstützpunkt von den Käppeleswiesen in das Gebäude 97 auf dem Sigmaringer Kasernenareal umziehen wird. Für die Kunden der Post bleibt alles wie gehabt, so Nawrath.

Diese Kontaktmöglichkeiten gibt es

„Wir nehmen jede einzelne Beschwerde unserer Kunden ernst und sind immer bereit, den konkreten Fällen nachzugehen.“ Dafür gebe es zahlreiche Kontaktmöglichkeiten über unterschiedliche Kanäle, wie den klassischen Telefonanruf auf der zentralen Kunden–Hotline 0228/4333112 oder die Social–Media–Kanäle.