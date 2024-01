„ProBeruf“ auch für Schüler im Kreis

(sz) Die grün-schwarze Landesregierung fördert im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 31. August 2025 die Berufserprobung an überbetrieblichen Bildungsstätten „ProBeruf“ in Baden-Württemberg mit mehr als einer Million Euro. Insgesamt profitieren hiervon im ganzen Land 5000 Schülerinnen und Schüler. Auch der Landkreis Sigmaringen und der Zollernalbkreis können über die Handwerkskammern in Ulm (408 Schülerinnen und Schüler) und Reutlingen (313 Schülerinnen und Schüler) von der Förderung profitieren. Das teilt die Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden (Grüne) mit.

Die HWK Ulm erhält hierfür 97.920 Euro und die HWK Reutlingen 75.120 Euro, die Beträge teilen sich Sigmaringen und der Zollernalbkreis mit Schulen aus Ulm, Biberach, Ravensburg, Alb-Donau, Bodensee, Tübingen und Reutlingen. Die Andrea Bogner-Unden zeigt sich über diese Nachricht erfreut: „Eines unserer Hauptziele als grüne-geführte Landesregierung besteht darin, Schülerinnen und Schülern einen erfolgreichen Übergang von der Schule in die Ausbildung oder ein Studium zu ermöglichen. Dabei sind für mich akademische und berufliche Bildung gleichwertig. Ein wichtiges Ziel besteht darin, dass wir berufliche Bildung attraktiver und besser machen möchten - vor allem im Bereich der handwerklichen und sozialen Berufe.“ Sie hoffe, dass „ProBeruf“ jungen Menschen dabei hilft, eine Ausbildung zu finden, die zu ihren Begabungen und Interessen passt.