Präsidentenwechsel beim Rotary Club Sigmaringen

Der Auftakt zum rotarischen Jahr 2023/24 des Rotary Club Sigmaringen hat mit 70 Teilnehmern bei der feierlichen Ämterübergabe im Brauwerk Zoller–Hof stattgefunden. Der scheidende Präsident Markus Rövekamp übergab laut Pressemitteilung sein Amt turnusgemäß an den neuen Präsidenten Michael Bosch.

Nach der Begrüßung der Clubmitglieder und ihrer Partner sowie der Gäste vom Partnerclub RC Schaffhausen–Munot, vom Rotaract Club Sigmaringen–Albstadt und vom Inner Wheel Club Oberschwaben durch Markus Rövekamp wurde sein Engagement von Nachfolger Michael Bosch gewürdigt.

Herausragend war das Präsidentenprojekt „Wir haben eine Stimme“, in dem die Sigmaringer Rotarier durch die Initiative von Markus Rövekamp das Haus Nazareth mit 15.000 Euro in seinen musikpädagogischen Zielen unterstützen. Das Projekt zur Förderung der Selbstsicherheit und des Selbstwertgefühls der betreuten Kinder und Jugendlichen durch aktives Musizieren ist ein Leuchtturm unter den aktuellen Aktivitäten aller 65 Clubs im Raum Baden–Württemberg.

Ebenso hervorgehoben wurde die viertägige Clubreise nach Prag und Pilsen. Markus Rövekamp hatte zusammen mit seiner Frau Jessica und seinen Freunden in Prag ein besonders attraktives geschichtliches und kulturelles Programm gestaltet. Der Besuch der deutschen Botschaft im Palais Lobkovitz, wo im Vorfeld der deutschen Wiedervereinigung Geschichte geschrieben wurde, war eines der Highlights. Der Blick vom „Genscherbalkon“ in den Garten der Botschaft, auf dem der damalige Außenminister am 30. September 1989 die Genehmigung der Ausreise für mehrere tausend DDR–Bürger bekanntgegeben hat, wird unvergesslich bleiben.

Besondere Ehrungen waren ein weiterer Teil des Abends. Für ihren langjährigen engagierten Einsatz in verschiedenen Clubämtern wurden sechs Mitglieder mit dem nach Paul Harris, dem Rotary–Gründer, benannten Ehrenzeichen gewürdigt. Die Ehrung als Paul Harris Fellows PHF wurde erstmalig Andreas Busch und Markus Rövekamp zuteil. Die nächst höhere Stufe erhielten Markus Lehmann und Anton Ruprecht, mit einer weiteren Stufe wurden Klaus Barking und Peter Brodmann ausgezeichnet.

Michael Bosch stellte als neuer Präsident abschließend sein Vorstandsteam und sein Programm vor. Das soziale Engagement, die Vorträge und die Veranstaltungen im rotarischen Jahr 2023/24 stehen dabei unter dem Motto „Think Global — Act local“.