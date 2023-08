Robin Mesarosch, der SPD–Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Zollernalb/Sigmaringen, geht gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) gerichtlich gegen die Löschung eines Beitrags durch die Social–Media–Plattform LinkedIn vor, mit dem er mehr Abgrenzung von rassistischen Parteien gefordert hatte. Dagegen beantragen Mesarosch und die GFF beim Landgericht Hechingen einstweiligen Rechtsschutz. Das geht aus einer Pressemitteilung des Politikers hervor.

Es kann nicht sein, dass Plattformen willkürlich Posts löschen. Jurist Jürgen Bering

LinkedIn hatte den Post mit Berufung auf die eigenen Community Guidelines als „Hassrede“ eingestuft und gelöscht. Davon rückte die Plattform auch auf eine Beschwerde von Mesarosch hin nicht ab. Die Löschung des sachlichen und nicht strafbaren Beitrags verletze die Meinungsfreiheit.

Plattformen müssen Maßstäbe einhalten

Die GFF will mit dem Verfahren gerichtlich klarstellen lassen, dass Plattformen bei der Moderation von Beiträgen gegenüber ihren Nutzerinnen und Nutzern grundrechtliche Maßstäbe einhalten müssen: Während digitale Gewalt wie strafbare Beleidigungen oder rassistische Posts gelöscht werden dürfen und müssen, sind Beiträge jenseits dieser Schwelle von der Meinungsfreiheit gedeckt. Nur so ist ein freier und pluralistischer Austausch im Netz möglich.

Meine Klage ist für die Meinungsfreiheit und alle, die ihre Stimme für unsere Demokratie erheben. Robin Mesarosch

„Ein Post, der sachlich vor einer Partei warnt und deren Hasstiraden kritisiert, ist keine Hassrede, sondern ein zulässiger politischer Meinungsbeitrag. Es kann nicht sein, dass Plattformen willkürlich Posts löschen, während Hetze und Falschinformationen oft ungehindert kursieren“, wird Jürgen Bering, Jurist und Verfahrenskoordinator bei der GFF, in der Mitteilung zitiert und weiter: „Plattformen wie LinkedIn dürfen keine kreative Rechtsfindung mit selbstgegebenen Community Richtlinien betreiben — sie haben eine grundrechtliche Verpflichtung: Sie müssen die Rechte ihrer Nutzerinnen und Nutzer schützen und sich dabei an den geltenden Maßstäben orientieren.“

Warnung vor Zusammenarbeit

Mesarosch hatte in dem Beitrag die CDU angemahnt, sich deutlich von jeder Zusammenarbeit mit der AfD zu abzugrenzen und beschrieben, wie die Partei zum Beispiel in Bundestagsreden Rassismus, Hass und Hetze schürt. LinkedIn weist in den Community Richtlinien sogar extra darauf hin, dass das Anprangern tatsächlicher Hassrede erlaubt ist.

Im Post, der auf Facebook nicht gelöscht wurde, schreibt Mesarosch davon, dass bereits heute immer mehr Leute glauben, die AfD wäre eine normale Partei. „Ich sitze mit denen im Bundestag. Inhaltlich kommt da nichts. Sie beschuldigen andere und schüren Hass gegen alle möglichen Leute“, schreibt Mesarosch unter anderem in seinem Post. „Die AfD hat keine Lösungen, sie hat nur Hass. [...] Und darum dürfen wir nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Nicht im Bundestag, nicht im Gemeinderat. Nirgends. Nie wieder“, schreibt er in dem Post.

„Wir müssen auch in sozialen Medien präzise benennen können, wo Gefahren für unsere Demokratie lauern und von wem sie ausgehen. Wer sich mit klaren Worten gegen Hass stellt, macht sich dadurch nicht selbst zum Hetzer, sondern zeigt Verantwortung“, so Mesarosch laut Mitteilung. „Meine Klage ist für die Meinungsfreiheit und alle, die ihre Stimme für unsere Demokratie erheben.“

Klare Kriterien für Löschung entwickelt

Der Bundesgerichtshof entwickelte für die Löschung von Facebook–Posts klare Kriterien, die auf LinkedIn übertragbar sind. Wenn Plattformen sich eigene Richtlinien geben und das Löschen von „hasserfüllten“ Posts auch jenseits der Strafbarkeit erlauben, muss der jeweilige Tatbestand auch erfüllt sein. Im Beitrag von Mesarosch ist keine Herabwürdigung erkennbar, jegliche Begründung für die Löschung fehlt.

Die GFF hatte in der Vergangenheit bereits zweimal gegen willkürliche Löschungen durch Plattformen geklagt: Facebook hatte die gesamten Seiten der konzernkritischen NGO Goliathwatch und der Filmwerkstatt Düsseldorf grundlos gesperrt. Gleichzeitig setzt sich die GFF unter anderem mit einem eigenen Gesetzentwurf zu einem Digitalen Gewaltschutzgesetz dafür ein, dass tatsächliche Hassrede und digitale Gewalt effektiv bekämpft werden.