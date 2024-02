Popchor aus Sigmaringen sucht Mitsänger

Uner dem Titel „Wir für Euvh“ sucht der Popchor aus Sigmaringen Mitsänger für das Projekt „Pop-Oratorium: Die Welt in 100 Jahren“. Beeinflusst durch Ereignisse in der jüngsten Zeit hat Chorleiter Manfred Zmeck ein Pop-Oratorium geschrieben, das die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine faszinierende Reise in die Zukunft mitnimmt.

„Die Welt in 100 Jahren“ präsentiert eine positive Vision einer möglichen Zukunft als Alternative zu gängigen Science-Fiction-Vorstellungen und möchte eine andere Perspektive bieten. Wer Lust hat, Teil dieses einzigartigen Projekts zu werden und gemeinsam die Bühne rocken möchten, meldet sich per Mail an [email protected] oder Telefon 07571/61530. Der Chor probt jeweils montags um 20 Uhr im Musiksaal (D-Bau, 2. Stock) der Liebfrauenschule.

Musikbeispiele