Die Polizei ermittelt nach mehreren Einbruchsversuchen, die es im Stadtgebiet von Sigmaringen in der Nacht auf Sonntag gegeben hat. Laut Polizeibericht wollten Unbekannte in zwei Wohnhäuser in der Riedlinger Straße und in der Meinradstraße einbrechen. Die Täter scheiterten jedoch und flüchteten ohne Beute. Auf Autos hatten es weitere Unbekannte im Kastanienweg und in der Buchenstraße abgesehen. Während die Täter im einen Fall den Wagen über das einen Spalt weit geöffnete Fenster öffneten, schlugen sie im anderen Fall ein Fenster der Autogarage ein und durchsuchten anschließend die unverschlossenen Autos. Auch hier haben die Täter nach bisherigen Erkenntnissen keine Beute gemacht.

Anwohner und Personen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen und Einbruchsversuchen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07571/1040 bei den Ermittlern zu melden.