Merkwürdig - die Plätzchen haben in unserem Adventskalender noch gar kein Plätzchen gefunden, dabei gehören die doch zu Weihnachten wie die Erdbeeren zum Sommer. Für mich als Verfechter, pardon Verfechterin, des saisonalen und regionalen Konsums sowieso.

Kampf um den richtigen Teig

Und was würde der Regionalität die Krone aufsetzen? Selbstgebackene Plätzchen! Mehr saisonales und regionales Lebensmittel geht eigentlich nicht. Also habe ich - obwohl ich es mir jedes Jahr vornehme, es nicht mehr zu tun - es doch wieder getan: Gebacken. Aber zu zeitig und zu wenig. Ist kaum noch was da.

Daran sind meine Mitbewohner schuld, zu viel Appetit und zu wenig Disziplin. Und dass ich zu wenig gebacken habe, daran hat das „Teigverhalten“ Schuld - das wird viel zu schnell auch „Meinverhalten“. Ist der Teig gefügig, tanze ich puderbezuckert durch die Küche. Ist der Teig bröckelig, neige ich zum Nudelholzweitwurf. Das ist zwar noch nie passiert, aber so kurz davor.

Lob an die Bäcker

Daher muss ich jetzt noch ein Loblied auf die Schulklassen singen, die alljährlich Plätzchen auf den Weihnachtsmärkten verkaufen. Danke an alle Bäcker und Bäckerinnen. Das ist echt eine super Sache - optimal wäre allerdings ein Haustürverkauf. Damit wäre der Verwendungszweck eben jener Leckereien gesichert.

Denn auf den Märkten besteht die Gefahr, dass die Plätzchen zu späterer Stunde bei zu viel Glühwein und zu wenig offenen Bratwurstbuden zweckentfremdet werden. Obwohl sie dann sogar nochmal so gut schmecken - aber gedacht ist das ja wohl so nicht, oder?!