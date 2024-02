Pfarrerin findet deutliche Worte: „Jeden Tag sterben 15 Zivilisten“

„Wir sind stark, wenn wir zusammen sind“ - unter diesem Motto erinnerten am Samstag zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer zusammen mit Bürgerinnen und Bürger der Stadt an den Beginn des schlimmsten Konfliktes in Europa seit des Zweiten Weltkriegs.

Veranstaltung beginnt eine Stunde später

Warme Kleidung und Geduld waren angesagt, als die auf vierzehn Uhr terminierte Veranstaltung wegen Verständigungsproblemen rund eine Stunde später begann, was den nach und nach eintreffenden Zuhörern und Akteuren die Gelegenheit bot, miteinander ins Gespräch zu kommen. Aus Altheim kam Vasyl Fedko nach Sigmaringen, um zusammen mit seinen beiden Töchtern, Studentinnen an der Sigmaringer Fachhochschule, die Redebeiträge der ukrainischen Akteure zu übersetzen.

Familie berichtet von Weihnachtsreise

Über Weihnachten reiste seine fünfköpfige Familie anlässlich des achtzigsten Geburtstages der Großmutter nach Czernowitz. Zwar wurde die Stadt bisher noch nicht von den russischen Truppen angegriffen, aber der Krieg, so erzählen Alexandra und Elisabeth Fedko, war zu sehen, zu spüren und zu hören, beherrschten doch Soldaten, Kriegsverletzte und Militärfahrzeuge die Straßen und erinnerten Übungsalarme Tag und Nacht an die real existierende Bedrohung.

Die Veranstaltung wird musikalisch unterstützt. (Foto: Elisabeth Weiger )

Mit dem Angebot, sich im mittlerweile aufgebauten Zelt mit dem „noch warmen Essen“ aus der Vesperkirche aufzuwärmen, stellte sich Pfarrer Matthias Ströhle und seine Helfer an die Seite der Initiatoren, und die Veranstaltung konnte beginnen.

Moderatorin erklärt warum eine Kapitulation nicht besser wäre

Die ukrainische Armee ist auf dem Rückzug, so Moderatorin Olena Datsko. Viele Europäer fragen sich, ob es nicht besser wäre, sich zu ergeben, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Aber Russland wiederhole den Weg der Sowjetunion und des Dritten Reiches mit ihrer Idee der Überlegenheit ihrer Nation.

Eine besetzte Ukraine bedeute für Deutschland noch mehr Flüchtlinge sowie noch mehr wirtschaftliche Probleme. Deshalb müsse es unsere gemeinsame Aufgabe sein, alle Anstrengungen zu bündeln, um diesem schrecklichen Übel entgegenzuwirken.

Jeden Tag sterben 15 Zivilisten

Pfarrerin Dorothee Sauer von der evangelischen verdeutlichte das Ausmaß des Krieges mit eindringlichen Zahlen: „Seit 731 Tagen führt Putin seinen persönlichen Krieg gegen die Ukraine. Jeden Tag sterben umgerechnet 15 Zivilisten, 28 werden verletzt, unter den Soldaten sind es fünfmal so viele. Ein Drittel der Bevölkerung ist auf der Flucht, 3,7 Millionen Menschen innerhalb des Landes und 6,3 Millionen haben im Ausland Zuflucht gefunden. Wir müssen uns gegen das Vergessen und immer wieder für den Frieden einsetzen“.

Ukrainische Aktivistinnen, die Bildungs- und Kulturprojekte für Kinder und Erwachsene durchführen, stellten sich anschließend vor. Die Traditionen der Heimat am Leben zu erhalten ist für diese Frauen eine Herzensangelegenheit.

Mit den Worten „Danke, dass ihr unsere Schmerzen angehört und unsere Dankbarkeit gespürt habt“ , beendete die kleine Gemeinschaft der Geflüchteten den zweiten Jahrestag des Krieges.