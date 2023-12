Der Sigmaringer Gemeinderat Ulrich Spaett ist aus der Fraktion der Grünen ausgetreten und künftig fraktionsloses Mitglied. Das hat der Erste Beigeordnete Manfred Storrer bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch mitgeteilt. Die Posten in den verschiedenen Ausschüssen, die er besetzt hat, wurden an seine früheren Fraktionskollegen verteilt.

So reagiert die Fraktion

Spaett selbst äußert sich auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nur knapp zu seinen Beweggründen. Die seien „rein persönlich“. Im Gemeinderat bleibe er trotz Fraktionsaustritt. „Es liegt bei mir kein triftiger Grund vor, der den Austritt legitimieren würde“, teilt er mit.

Ursula Voelkel, Fraktionsvorsitzende der Grünen, erläutert die Situation aus Fraktionssicht. Die Stadtverwaltung habe den Grünen offen gelassen, ob Spaett seine Ausschussposten weiter behalten solle. Die Fraktion entschied sich dagegen. Voelkel betont in dem Kontext: „Wir waren nicht erfreut, aber wir sind auch nicht zerstritten.“ Nach Spaetts Fraktionsaustritt hat die Grünen-Fraktion noch sechs Vertreter im Sigmaringer Gemeinderat.