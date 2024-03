Pendlerplattform verzeichnet stetig steigende Nutzungszahlen

Neben den wachsenden Fahrgastzahlen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) verzeichnet auch die im Frühjahr 2023 eingeführte Pendlerplattform „PENDLA“ stetig steigende Nutzungszahlen im Landkreis Sigmaringen: Mit inzwischen rund 1850 aktiven Nutzerinnen und Nutzern und gut 170 Fahrgemeinschaften trägt PENDLA aktiv zum Umweltschutz im Landkreis bei, wie einer Mitteilung des Landkreises zu entnehmen ist. Das schlägt sich in der monatlichen Einsparung von bis zu 85 Tonnen CO₂ nieder. Für die Städte und Gemeinden im Landkreis bedeuten die gebildeten Fahrgemeinschaften ebenfalls eine deutliche Entlastung. Denn durch die Bildung der Fahrgemeinschaften entfallen jeden Monat insgesamt 400.000 Kilometer Fahrstrecke.

Während der zunächst zweijährigen Probephase investiert der Landkreis 38.000 Euro in die Beteiligung an der Pendlerplattform. Über diese können die Nutzerinnen und Nutzer kostenlos und unkompliziert Mitfahrer gewinnen. Die Bedienung ist dabei denkbar einfach: Auf einer Karte können direkt diejenigen angemeldeten Pendlerinnen und Pendler ausgewählt werden, die einen ähnlichen Weg zur Arbeit zurücklegen. Die Kontaktaufnahme erfolgt über die integrierte Chat-Funktion oder per Telefon. Über die Internetadresse www.pendla.com können sich Pendlerinnen und Pendler unter Angabe ihres Wohnortes ganz einfach anmelden. Die Nutzung von „PENDLA“ ist dabei nicht auf den Landkreis Sigmaringen beschränkt, denn auch zahlreiche Nachbarlandkreise sind bereits auf der Plattform registriert. Über den Link www.pendla.com/firma-eintragen können sich auch Unternehmen an dem Angebot beteiligen.

„PENDLA hat seit der Einführung erfreuliche Ergebnisse verzeichnet und stärkt den Landkreis in seiner Vorreiterrolle beim Thema Klimaschutz“, sagt Max Stöhr, Leiter des Fachbereichs Kommunales und Nahverkehr beim Landratsamt Sigmaringen. „Die Plattform ergänzt unser engmaschiges Busnetz, wovon auch kleinere Gemeinden und Dörfer profitieren.“ All denjenigen, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, rät Stöhr, sich von den Möglichkeiten der Pendlerplattform selbst ein Bild zu machen. „Denn jede Anmeldung macht das Angebot noch attraktiver und umfangreicher.“ Kostenlos registrieren können sich alle Interessierten über die Internetseite www.pendla.com.