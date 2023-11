Patenkinder pflanzen 200 exotische Bäume

Der Verein „Gemeinsam für Wapa“, der seinen Ursprung in Sigmaringen hat, konzentriert sich bei seiner Entwicklungshilfe in Burkina Faso aktuell auf die Stärkung der Landwirtschaft.

„Aktuell haben wir unser Augenmerk auf den Grundpfeilern der burkinischen Gesellschaft: Gartenarbeit und Anbau von Gemüse“, sagt Bertrand Bazie, der den Verein vor einigen Jahren als Student in Sigmaringen ins Leben rief und in der Region Wapa in Burkina Faso aufgewachsen ist.

Vor einigen Monaten haben die aus Deutschland unterstützten knapp 20 Patenkinder stolze 200 Bäume auf dem Gelände des neu entstehenden Agrarausbildungszentrums in Reo gepflanzt ‐ alles Bäume, die aus deutscher Perspektive exotisch anmuten: 50 Papyrusbäume, 50 Morengabäume, 20 Guyavenbäume, zehn Mangobäume, 20 Eukalyptusbäume und 50 Niembäume. Mit dieser gemeinsamen Pflanzaktion sollen die Patenkinder ermutigt werden, sich bei den Themen Aufforstung und Umweltschutz aktiv einzubringen.

Denn: Burkina Faso ist ein Land, in dem nach wie vor Bäume gefällt werden, um Brennholz zu gewinnen. „Die Abholzung bringt schwerwiegende Schäden mit sich“, sagt Bazie. In Kombination mit dem Klimawandel schreite die Bodenerosion weiter voran, die Böden trocknen aus, der Grundwasserspiegel fällt.

Über allen Bemühungen steht das Ziel, zur Verbesserung der Ernährungssicherheit der burkinischen Bevölkerung beizutragen. Das Agrarausbildungszentrum, in dem einmal junge Männer in landwirtschaftlichen Tätigkeiten ausgebildet werden sollen, nimmt aktuell eher langsam Gestalt an. „Das Gelände ist eingezäunt, die Wasseranlage gebaut, und es gibt auch bereits einen 60 Quadratmeter großes Gebäude, etwa für Versammlungen“, sagt Bazie. Vier Menschen seien auch bereits als Gärtner angestellt, die sich um Bäume und Garten kümmern ‐ „und sie sollen sich auch federführend um das entstehende Agrarausbildungszentrum kümmern“, sagt Bazie.

Am 4. Dezember reist Bertrand Bazie wieder nach Burkina Faso, um sich in Wapa umzusehen ‐ und sich auch ein Bild von der Verwendung der Spendengelder aus Deutschland zu machen. „Ich muss dort wie bei jedem Besuch viel organisieren und mit vielen Leuten reden“, sagt er.

Der Verein „Gemeinsam für Wapa“ hat bereits Brunnen in Burkina Faso gebaut und eine erfolgreiche Nähschule für Frauen aufgebaut. Um nun auch ein Agrarausbildungszentrum für Männer errichten zu können, ist der Verein auf weitere Spenden angewiesen. Auch die Schule für rund 20 Patenkinder wird mit Spendengeldern finanziert.