Die Gebühren für die zentral gelegenen Parkplätze in der Innenstadt steigen: Eine Allianz von CDU und Grünen im Gemeinderat hat diesen Vorschlag durchgesetzt. Bislang müssen entlang der Schwab– und der Fidelisstraße für die ersten vier Minuten zehn Cent bezahlt werden, die Höchstparkdauer von 20 Minuten kostet 50 Cent. Künftig liegt die Mindestgebühr bei 50 Cent und die Höchstgebühr beträgt ein Euro für eine halbe Stunde.

Weitere Parkplätze werden gebührenpflichtig

Zudem hat der Gemeinderat beschlossen, dass im Schneckengarten vor dem Kaufland künftig einheitliche Gebühren (zwei Euro für ein Tagesticket) gelten. Im hinteren Teil vor der Stadthalle war das Parken bislang günstiger. In Gorheim unterhalb des Klosters und beim Sandbühlstadion will die Stadt künftig ebenfalls Gebühren verlangen.

So viel kostet es beim Stellwerk

Die Stadtwerke kündigten zudem an, wie hoch die Gebühren auf dem Parkplatz beim Stellwerk ausfallen werden. Für die erste Stunde wird eine Mindestgebühr in Höhe von 50 Cent verlangt, das Tagesticket kostet wie im Parkhaus zwei Euro. Wenn die Stadtwerke im kommenden Jahr mit der Sanierung des Parkhauses beginnen, werden beim Stellwerk Schranken aufgebaut und über ein digitales System Gebühren abgerechnet.

Eine kostenlose Parkzeit von zehn Minuten ist eine Farce — in dieser Zeit kann man nicht einmal eine Brezel kaufen. Melanie Hirlinger

Kostenfrei kann in Sigmaringen weiter unter anderem auf dem Schotterparkplatz gegenüber des Bahnhofs, in der hinteren Karlstraße, der oberen Josefinenstraße und auf den Parkplätzen beim Autohaus Zimmermann und beim Feuerwehrhaus geparkt werden.

Diese Parkplätze sind dem Gemeinderat wichtig

Der Gemeinderat diskutierte am Mittwoch besonders über die 16 Parkplätze für Kurzparker, die sich entlang der Schwabstraße und der Fidelisstraße befinden. Die Stadtverwaltung hatte ursprünglich vorgeschlagen, diese Parkplätze künftig für die erste halbe Stunde und dem Legen einer Parkscheibe kostenfrei anzubieten. In der nicht öffentlichen Vorbereitung im Ausschuss hatten die Gemeinderäte diesen Vorschlag einkassiert und den Bürgermeister stattdessen gebeten, zwei kostenpflichtige Alternativen auszuarbeiten.

Wir waren im Ausschuss alle der Meinung, dass die attraktivsten Parkplätze nicht kostenfrei sein dürfen, weil sie sonst immer belegt sind. Petra Ehmann

Diese Alternativen stellte Norbert Stärk vom Ordnungsamt in der Sitzung am Mittwoch vor. Die erste Variante: Zehn Minuten gebührenfrei über eine Brötchentaste und für eine längere Parkzeit gestaffelte Gebühren bis zu einer Höchstgebühr von einem Euro und einer Höchstparkzeit von 30 Minuten. Die zweite Variante: Eine Mindestgebühr von 50 Cent für elf Minuten und für eine längere Parkzeit gestaffelte Gebühren bis zu einer Höchstgebühr von einem Euro und einer Höchstparkzeit von 30 Minuten.

Chefin der Freien Wähler stellt Antrag

Für die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Melanie Hirlinger, kamen die beiden Alternativvorschläge nicht infrage, weshalb sie einen Antrag stellte und dafür plädierte, zum ursprünglichen Verwaltungsvorschlag zurückzukehren. Dieser lautete: Kostenfreies Parken an der Schwabstraße und Fidelisstraße in der ersten halben Stunde, und zwar ein Jahr lang auf Probe. „Eine kostenlose Parkzeit von zehn Minuten ist eine Farce — in dieser Zeit kann man nicht einmal eine Brezel kaufen“, sagte Hirlinger.

Bürgermeister Ehm zeigte sich von dem Vorstoß überrascht und sagte: „Wir haben die Alternativen nicht entwickelt, weil es die richtigen sind, sondern weil wir den Auftrag dazu hatten.“ Im Ausschuss hatten sich, so Ehm, alle Ausschussmitglieder dafür ausgesprochen.

Dem Vorstoß der Freien Wähler schloss sich die SPD an. Seine Fraktion sei offen für Lösungen, um ein Ausbluten der Innenstadt zu verhindern, sagte Martin Huthmacher. „Möglicherweise bedeuten mehr innerstädtische Parkplätze mehr Belebung.“

CDU und Grüne halten dagegen

Die CDU signalisierte mehrheitlich und die Grünen geschlossen, dass sie die Allianz von Freien Wählern und SPD nicht mittragen möchten. „Wir waren im Ausschuss alle der Meinung, dass die attraktivsten Parkplätze nicht kostenfrei sein dürfen, weil sie sonst immer belegt sind“, entgegnete Petra Ehmann. Fraktionsvorsitzende Alexandra Hellstern–Missel führte den Meinungsumschwung auf das Einwirken von Einzelhändlern zurück: „Es sitzen einige Händler hier und manche Gemeinderäte reagieren voller Angst.“

Peter Herr (Freie Wähler) trug den Vorschlag aus seiner Fraktion nicht mit, weil er aus seiner Sicht nicht stimmig sei: „Das Parkhaus und die Innenstadt eine halbe Stunde lang kostenfrei anzubieten, das macht keinen Sinn.“

So endet die Abstimmung

Die kostenfreien 30 Minuten lehnte der Gemeinderat mit acht Ja– und 16 Neinstimmen ab. Beschlossen wurde eine Mindestgebühr von 50 Cent und eine Höchstparkdauer von einer halben Stunde zum Preis von einem Euro. 16 Gemeinderäte stimmten dafür, zehn dagegen.