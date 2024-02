Sigmaringen

Parfums aus Drogeriemarkt gestohlen

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Zwei Parfumpackungen im Wert von insgesamt rund 200 Euro hat ein 29-Jähriger am Montagnachmittag aus einem Drogeriemarkt in der Schwabstraße gestohlen. Nachdem am Ausgang die Warensicherung Alarm geschlagen hatte, wurde das Personal laut Polizeibericht auf den Diebstahl aufmerksam und der Mann flüchtete.