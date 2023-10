Papi’s Pumpels feiern in der Stadthalle

Kurz vor ihrem 111. Geburtstag holt die Narrenzunft Vetter Guser eine der beliebtesten Schlagerbands Süddeutschlands nach Sigmaringen. Am Samstag, 11. November, spielen Papi’s Pumpels in der Sigmaringer Stadthalle. Karten dafür sind im Vorverkauf erhältlich.

Am Ende eines ereignisreichen Jubiläumsjahres und zum Start in die neue närrische Saison, steht einem fröhlichen Abend voller Schlagerglückseeligkeit nichts mehr im Wege. „Freut Euch des Lebens“ ‐ das Semmerenger Fasnetslied ist zugleich Motto des Abends, auf den sich die Narren des Vetter Guser mit Freunden und Schlagerfans freuen dürfen.

Seit über einem Jahrzehnt begeistern die Pumpels ihr Publikum, versprühen ihre gute Laune und heizen dem Publikum ordentlich ein. In ihrer Schlagershow interpretieren sie die Schlager der 70er Jahre neu und bieten einen bunten Mix aus hochkarätiger Musik und jeder Menge Action und Spaß auf der Bühne.

Das Konzert in der Stadthalle Sigmaringen beginnt um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Schnell sein lohnt sich, denn die begrenzten Tickets sind begehrt. Unter www.pumpels.vetter-guser.de oder über das Narralädle auf der Website der Narrenzunft www.vetter-guser.de sind Karten zum Eintrittspreis von 21 Euro erhältlich. In begrenzter Anzahl gibt es auch Karten an der Abendkasse (wenn noch verfügbar).

Bereits am Vormittag findet die traditionelle Eröffnung der Semmerenger Fasnet im Café Seelos statt. Pünktlich um 11.11 Uhr stoßen die Narrenräte mit Behördenvertretern und Persönlichkeiten aus Stadt und Landkreis auf die närrische Saison an.