Outdoortreff für Eltern und Kinder

Viele junge Familien sind auf der Suche nach Angeboten für sich und ihre Kinder. Das Team der Familienbildung vom Haus Nazareth hat sich zur Aufgabe gemacht, geeignete und ansprechende Angebote zu schaffen, sich ungezwungen zu treffen.

Einen Outdoortreff, für Eltern mit ihren Kindern möchte Daniela Wetzel, aus dem Team der Familienbildung, nun in den Herbstferien in Kooperation mit der Waldschule Schneckenhaus in Heiligkreuztal anbieten. Am Donnerstag, 2., und Freitag, 3. November, treffen sich interessierte Familien von 9.30 bis 14 Uhr. Der Outdoortreff steht unter dem Motto „Gemeinsam Natur erleben“. Es wird am ersten Tag eine kleine Schatzsuche durch den Wald geben und gemeinsam wird das Gelände rund um die Waldschule Schneckenhaus erkundet. Beim gemütlichen Lagerfeuer können selbst mitgebrachte Würstchen und Stockbrot gegrillt werden. Am zweiten Tag lernen die Teilnehmer mit einem Förster die „Tiere des Waldes“ besser kennen und schließen den Tag mit einem gemeinsamen Picknick ab.

Das Angebot ist kostenfrei. Flyer und nähere Infós bei Daniela Wetzel, Telefon 0173/6210574 oder Mail an [email protected]