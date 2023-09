Unwetter hat Folgen

Orkanschäden sind schlimmer als nach Sturm Lothar

Sigmaringen / Lesedauer: 4 min

Die Orkanböen reißen Nadelbäume, wie hier auf dem Foto zu sehen, einfach ab. (Foto: Stadt Sigmaringen/Johannes Wessner )

Der Sturm, der am 24. August über die Schwäbische Alb fegt, richtet einen Millionen–Schaden an. Der fürstliche Forstchef hat so etwas noch nie erlebt.

Veröffentlicht: 12.09.2023, 16:44 Von: Michael Hescheler