Oper und Musical live im Theater St. Gallen erleben

Auch in der Spielzeit 2023/2024 lädt die Volksbühne ihre Mitglieder wieder zu Fahrten ins Theater nach St. Gallen ein. Liebhaber der klassischen Oper, aber auch von Konzert und Musical aus der Region Bodensee–Oberschwaben erleben dort Jahr für Jahr bestes Musiktheater. Und das Programm der bevorstehenden Spielzeit wird im frisch sanierten Theaterbau besonders spannend werden.

Nach drei Jahren Umbauzeit kann das Haus nun in diesem Herbst wieder in Betrieb gehen. Bühnentechnik und Zuschauerbereich entsprechen modernsten Anforderungen. Mit eigenem Ensemble, Orchester, Chor und Ballett sowie mit Gastauftritten für besonders anspruchsvolle Partien garantiert das Theater in der neuen Saison ein interessantes Programm.

Die Spielzeit beginnt am 5. November mit der Oper „Lili Elbe“, Musik von Tobias Picker/A.L. Stollmann. Es folgen am 14. Januar 2024 das Musical „Les Misérables“, Musik von Claude–Michel Schönberg, am 4. Februar die Oper „Ernani“, Musik von Giuseppe Verdi, am 24. März die musikalische Fabel „Black Rider“, Musik unter anderem von Tom Waits und am 26. Mail die Oper „Guillaume Tell“, Musik von Gioachino Rossini.

Die Besucherorganisation „Volksbühne Konstanz“, der die Volksbühnengruppen Meßkirch/Sigmaringen und Stockach angehören, ermöglicht einem breiten Publikum aus der Region Theaterbesuche zu ermäßigten Abonnement–Preisen.

Die Fahrten finden jeweils an Sonntagnachmittagen statt. Die Vorstellungen beginnen um 14 Uhr. Gestartet wird im Reisebus in Sigmaringen um 11 Uhr auf dem Betriebshof der KVB Sigmaringen (Kreisverkehrsbetrieb) und um 11.20 Uhr in Meßkirch, Haltestellen Bahnhofstraße und Adlerplatz. Weitere Zustiege sind in Stockach, Möbel Stump um 11.40 Uhr, Espasingen, Haltestelle um 11.45 Uhr und in Radolfzell, Messeplatz um 12 Uhr.

Auskunft