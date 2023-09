Online–Seminar zur Ernährung von Säuglingen

Der Fachbereich Landwirtschaft des Landratsamts Sigmaringen bietet am Dienstag, 26. September, von 10 Uhr bis 11 Uhr ein Online–Seminar für junge Eltern an. Angelika Lindner, Referentin für Bewusste Kinderernährung, erklärt den Teilnehmenden, worauf es bei der Ernährung von Säuglingen im ersten Lebensjahr ankommt, damit sich das Kind gesund entwickeln kann. Anhand vieler Beispiele zeigt die Referentin, wie Kinder Schritt für Schritt an die Breimahlzeiten herangeführt werden können. Außerdem gibt es Rezepte und Anleitungen für die eigene Herstellung der Babybreie.

Anmeldungen für das Online–Seminar sind möglich über den Veranstaltungskalender des Landratsamts Sigmaringen auf der Internetseite www.landkreis–sigmaringen.de/veranstaltungen. Den Link zum Online–Seminar bekommen die Teilnehmenden einen Tag vor der Veranstaltung zugesandt. Die Teilnahme ist kostenlos.