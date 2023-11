Online-Fortbildung in Pflanzenschutzsachkunde

Der Fachbereich Landwirtschaft des Landratsamts Sigmaringen veranstaltet am Donnerstag, 30. November, eine Pflanzenschutzsachkunde-Fortbildung für Bauhofmitarbeitende der Gemeinden, Mitarbeitende von Gartenbauunternehmen und Baumwartinnen und Baumwarte. Die Veranstaltung findet online von 13 bis 17 Uhr als Webex-Konferenz statt. Anmeldungen sind möglich bis Dienstag, 28. November, über die Internetseite www.landkreis-sigmaringen.de/veranstaltungen.

Da Anwenderinnen und Anwender im nicht-landwirtschaftlichen Bereich in der Regel andere Anforderungen in der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln haben als Landwirtinnen und Landwirte, ist diese Fortbildungsmaßnahme ausschließlich an oben genannten Personenkreis gerichtet.

Für die Ausstellung der Teilnahmebescheinigung ist zwingend die Angabe aller geforderten Anmeldedaten nötig: Name, Anschrift, Geburtsdatum und Geburtsort. Bei der Anmeldung in der Webex-Konferenz müssen zur Kontrolle der Teilnahme Vor- und Zuname angegeben werden. Die Einwahldaten zur Online-Veranstaltung werden rechtzeitig kurz vor der Fortbildung an die bei der Anmeldung angegebene Mail-Adresse geschickt.