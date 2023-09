Sigmaringen

Online–Basisseminar über das Thema rechtliche Betreuung

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Zusammen mit dem Landratsamt Sigmaringen bietet der Katholische Verein für soziale Dienste im Landkreis Sigmaringen eine Schulung zur rechtlichen Betreuung an. Das Seminar wird über das Internet angeboten, so können die Schulungsinhalte bequem von zuhause aus mitverfolgt werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 11:02 Von: sz