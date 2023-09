Offener Orgelunterricht in Pfullendorf

Das Bezirkskantorat Sigmaringen bietet am Montag, 9. Oktober, von 19 bis 21 Uhr in der St. Jakobus-Kirche in Pfullendorf offenen Orgelunterricht an. Alle interessierten Organistinnen und Organisten, ehemalige Orgelschülerinnen und Orgelschüler, sowie alle, die dieses Instrument erlernen wollen, sind eingeladen, beim Orgelunterricht dabei zu sein beziehungsweise ein vorbereitetes Orgelwerk in den offenen Unterricht mitzubringen. Weitere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten gibt es auf der Homepage des Amtes für Kirchenmusik unter www.afk-freiburg.de oder über das Bezirkskantorat bei Bezirkskantor Bruno Hamm in Sigmaringen (Telefon: 07571/52367; Mail: [email protected]) sowie Dina Trost (Telefon: 07571/63422; Mail: [email protected]).