Auf der Donaubühne in Sigmaringen findet am Sonntag, 24. September, um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst zum Tag der Schöpfung statt. Das Motto ist „Damit ihr das Leben in Fülle habt“. Er wird gestaltet von der evangelischen Kirchengemeinde Sigmaringen, der katholischen Seelsorgeeinheit Sigmaringen sowie der Freien Christlichen Gemeinde Sigmaringen.

Nach dem Gottesdienst stellen sich verschiedene ökologische und nachhaltige Initiativen aus der Region vor (unter anderem: fairnahlogisch, Nabu, BUND, Kolping, Eine–Welt–Laden, FairWandelSig, und KleiderReich). Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Johann statt.