Sigmaringen

Öffentlicher Vortrag „Suizide verhindern“

Theologe Günter Renz spricht über das Thema „„Suizide verhindern -Was können wir als Gesellschaft tun?“ (Foto: Günter Renz )

Die ambulante Hospizgruppe Sigmaringen lädt am Dienstag, 9. April, um 19 Uhr zu einem öffentlichen Vortrag mit Aussprache in das evangelische Gemeindehaus, in Sigmaringen ein.