Hunderttausende Menschen sind in den vergangenen Tagen landesweit auf die Straßen gegangen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Anstoß für die Proteste waren die Enthüllungen des Recherchenetzwerks Correctiv.

Die Journalisten hatten vor Kurzem über ein geheimes Treffen in Potsdam berichtet, bei dem unter anderem einige hochrangige AfD-Politiker Pläne erarbeiten, um Millionen von Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Nun findet am Samstag, 27. Januar, auch in Sigmaringen eine Demonstration gegen Rechtsextremismus statt.

„Mir ist es ein Anliegen, dass wir uns auch in Sigmaringen als Gesellschaft zeigen, uns für Menschlichkeit einsetzen und uns gegen Hass und gegen Rassismus stellen“ Ina Schultz, Organisatorin der Demonstration

Hinter dem Protest steckt Ina Schultz. Die Referentin der grünen Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden betont gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“, dass sie die Demonstration als Privatperson anmelden werde. An der Demonstration beteiligt sich ein breites überparteiliches Bündnis.

Breites Bündnis gegen Rechtsextremismus

Neben den Kreisverbänden der CDU, der FDP, der Grünen und der SPD haben unter anderem Sozial- und Gewerkschaftsverbände sowie die evangelische und katholische Kirche ihre Unterstützung zugesichert.

„Mir ist es ein Anliegen, dass wir uns auch in Sigmaringen als Gesellschaft zeigen, uns für Menschlichkeit einsetzen und uns gegen Hass und gegen Rassismus stellen“, begründet Schultz die Aktion. Viele Freunde seien mit ihren Ängsten auf sie zugekommen. Deshalb sei ein Punkt erreicht, an dem die demokratische Gesellschaft sich dagegen positionieren müsste.

Mesarosch blickt mit Sorge auf Landtagswahlen

Der Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch (SPD) und Pfarrer Matthias Ströhle vom „Bündnis Vielfalt gemeinsam Leben“ unterstützen Schultz bei der Organisation. „Wir müssen verhindern, dass Rechtsextremismus und Parteien wie die AfD normal werden. Denn das sind sie nicht“, sagt Mesarosch. Mit Sorge beobachtet der Bundestagsabgeordnete, dass die AfD bei den drei Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg kurz davor stehe, in Regierungsverantwortung zu kommen.

Dieser Entwicklung gelte es nun entschieden entgegenzutreten, betont auch Pfarrer Ströhle: „Jetzt sind wir als Kirche gefragt.“ Er vermisse aktuell das respektvolle Miteinander in der Gesellschaft. Seiner Ansicht nach werden demokratische und moralische Grundsätze aktuell von einigen massiv infrage gestellt.

Der Demonstrationszug startet am Samstag - dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus - um 10 Uhr an der Stadthalle und zieht daraufhin in Richtung Innenstadt. Am Karlsplatz sollen Kundgebungen stattfinden, ehe die Demo um 13 Uhr endet. Für die Veranstaltung hat Schultz 500 Personen angemeldet.