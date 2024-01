„Das ist doch eine Sauerei“, schimpft Gudrun Piede, die vor einem Jahr von Pfullendorf nach Sigmaringen zog. Sie ärgert sich darüber, dass sie häufig, wenn sie aus ihrer Wohnung im Bereich Schwabstraße/Schustergasse tritt, eine vermüllte Situation vorfindet: „Da liegt hinter dem Backhaus Mahl ständig allerlei Unrat.“

Bei der Stadt sei sie schon diverse Male vorstellig geworden, „ich glaube, die sind schon völlig genervt von mir“. Dennoch wolle sie sich vom dortigen Ordnungsamt auch nicht abspeisen lassen: „Notfalls gehe ich zu RTL“, sagt Piede.

Städtische Satzung ist eindeutig

Sie sei nicht alleine mit ihrem Frust, versichert sie. Auch von anderen Anrainern höre sie Unmut. Die Stadt Sigmaringen verweist auf Nachfrage auf die Pflichten der Bürger, ihren Müll selbstständig zu beseitigen.

Ein Brennpunkt in Sigmaringen? Jedenfalls stört sich die Sigmaringerin Gudrun Piede an dem Zustand im Bereich hinter dem Backhaus Mahl-Gebäude (Foto: Patrick Laabs )

Stadtsprecherin Anna-Lena Janisch zitiert den Paragraphen 4 in der städtischen Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger: „Anwohnerinnen und Anwohner sind dazu verpflichtet, den Gehweg von Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub zu befreien, wenn dies nötig ist.“

In Straßen ohne Gehweg - zu solchen zähle auch die schmale Schustergasse - sei es laut Paragraph 3 der Satzung so geregelt, dass Anwohnerinnen und Anwohner dazu angehalten sind, „Flächen in einer Breite von 1,50 Metern“ vor dem Haus bei Bedarf zu säubern.

Einmal im Monat wird eingesammelt

Das Ordnungsamt der Stadt stehe im Austausch mit Gudrun Piede und bemühe sich regelmäßig um eine Lösung, sagt Janisch. Um das Stadtbild, insbesondere in so direkter Nähe zur Fußgängerzone so sauber und einladend wie möglich zu halten, würden Bauhofmitarbeiter rund einmal im Monat Müll in diesem Gebiet aufräumen - „obwohl dies wie erläutert eigentlich nicht im Zuständigkeitsgebiet der Stadt liegt“.

In die gelben Säcke darf nicht alles rein

Auch gelbe Säcke liegen immer wieder wochenlang im Stadtgebiet herum, wie etwa um die Jahreswende in der Georg-Zimmerer-Straße. Auch hier verweist die Stadt auf die Zuständigkeit der Bürger. „Bleiben gelbe Säcke liegen, etwa weil sie falsch befüllt werden, erhalten sie einen roten Punkt und müssen vom Besitzer selbst entsorgt werden“, sagt Janisch.

Geschehe dies nicht, sei es in Gebieten mit etwa Mehrfamilienhäusern nicht eindeutig zuzuordnen, wem welcher Sack gehöre. Daher müsse die Stadt auch hier regelmäßig solche Ansammlungen „wilden Mülls“ zu Lasten der Allgemeinheit entfernen.