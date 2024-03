In den 1950er-Jahren gab es für die Sigmaringer Kinder noch keinen Benjamin Blümchen. Sie brauchten die Abenteuer des sprechenden Elefanten, mit dem ganze Generationen - auch ich - groß geworden sind, auch gar nicht für ihre Phantasie. Die Elefanten kamen nämlich einfach zu ihnen, in Haut und Farbe.

Wenn die Elefanten kamen, verbreitete sich das wie ein Lauffeuer in der Stadt. Ein Bürger

Unsere Berichterstattung über die Zirkus-Elefanten in dieser Woche ist Stadtgespräch; und hat einige Leser dazu bewogen, in ihrem eigenen verstaubten Fotoalbum zu blättern - wie Rotraut Wild.

Die Elefanten treibt die ganze Stadt raus

Sie lebt in der Sigmaringer Vorstadt und hat uns rund 70 Jahre alte Fotos geschickt: „Wie Sie sehen können, hatten wir Kinder damals viel Freude an den großen Tieren.“

Ohnehin: Wenn damals der Zirkus kam, war helle Aufregung in der Stadt. Ein Sigmaringer schreibt uns: „Wenn die Elefanten kamen, verbreitete sich das wie ein Lauffeuer in der Stadt. Die Menschen hingen ja noch nicht am Fernseher. Im Nu waren Hunderte Sigmaringer auf der Straße und sahen den Elefanten auf ihrem Weg durch die Stadt zu.“

Der Junge, der mit den Elefanten schwamm

Und Jean-Pierre Kutz glaubt sogar, sich selbst auf unserem Foto mit den badenden Elefanten als kleiner Junge erkannt zu haben. Das versuchen wir noch aufzuklären. Und bitten Sie derweil, liebe Leser, weiterhin, uns Fotos von Elefanten in der Sigmaringer Innenstadt zu schicken. Vielleicht reicht es ja für eine Bilderseite.