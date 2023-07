Sigmaringen

Noch attraktive Ausbildungsplätze 2023 frei

Endspurt auf dem Ausbildungsmarkt und gute Nachrichten für die Jugendlichen in der Region: Zu Beginn der Sommerferien sind noch rund 1600 offene Ausbildungsplätze verteilt über fast alle Branchen im Datenbestand der Agentur für Arbeit. Wer noch nichts Passendes gefunden hat, sollte sich deshalb jetzt schnell telefonisch an die kostenlose Bewerber–Hotline der Berufsberatung mit der Rufnummer 0800/4555500 wenden, um doch noch einen Ausbildungsplatz im Jahr 2023 zu bekommen, heißt es in der Mitteilung der Arbeitsagentur.

