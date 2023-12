Wer abends in Sigmaringen ankommt und weiter möchte, findet ab einer gewissen Uhrzeit keinen Bus mehr, der fährt. Stattdessen wären Taxis eine Option - doch das ist nicht so einfach. Immer wieder kommt es vor, dass am Abend kein Taxi mehr am Bahnhof steht und auch die Anrufe bei den Unternehmen ins Leere gehen.

Ein früherer Taxifahrer bestätigt das. Während einer der beiden Sigmaringer Taxi-Unternehmer die Probleme seiner Branche aufzeigt, will sich der zweite nicht äußern.

Früherer Taxifahrer prangert Betriebe an

Woran es hapert, benennt ein früherer Taxifahrer. Er möchte als ehemaliger Mitarbeiter anonym bleiben, wobei der Redaktion der Namen des Mannes vorliegt. Zum einen schalteten manche Fahrer nachts das Handy aus, obwohl sie im Dienst sind, zum anderen sei das „Bargeschäft“ für die Unternehmer nicht wirtschaftlich, berichtet er.

Dadurch verstießen sie gegen die Verordnungen, die das Landratsamt als zuständige Behörde erlassen hat. „Am Wochenende bekommt man mit Glück ein Taxi, selbst da wird nicht durchgefahren. Und wer um vier Uhr morgens aus dem Alfons X kommt, muss laufen“, schildert er seine Erfahrungen.

Menschen stranden im Club

Dass es sich beim Club Alfons X um eine Anlaufstelle für gestrandete Bahnfahrer handelt, bestätigt Inhaber Neff Beser. Immer wieder komme es vor, dass Menschen das Lokal betreten und um Hilfe bitten.

Wir können die Leute ja nicht einfach stehen lassen. Neff Beser

Erst in der vergangenen Woche habe Beser einem jungen Mann, der mit dem Zug angekommen ist und kein Taxi mehr vorfand, die Bahnhofshalle aufgesperrt, damit er nicht im Kalten auf eine Abholgelegenheit warten muss. Auch komme es regelmäßig vor, dass Besers Personal Menschen selbst nach Hause fahre. „Wir können die Leute ja nicht einfach stehen lassen“, sagt er.

Diese Absicht hat auch Fred Geggier nicht. Er ist einer der beiden Taxiunternehmer in Sigmaringen - und frustriert. Von Montag bis Donnerstag sollte von 20 Uhr bis zur Ankunft des letzten Zugs gegen 0.30 Uhr ein Taxiunternehmen am Bahnhof bereit stehen. Am Wochenende fahren die Unternehmen regulär bis 5 Uhr.

Mangelnde Kollegialität als Frustfaktor

Doch während er sich darum bemühe, trotz langer Arbeitszeiten und Personalmangel, halte sich sein Kollege nicht an die Vorschriften. Das wiederum falle auch auf ihn zurück. „Wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen würden, wäre das doch viel besser“, sagt er.

Hintergrund So ist der Taxibetrieb im Kreis geregelt Derzeit gibt es im Kreis Sigmaringen zehn Taxiunternehmen , jeweils zwei in Sigmaringen, Pfullendorf und Bad Saulgau sowie je einen Betrieb in Scheer, Ostrach, Mengen und Meßkirch. Einer der beiden Sigmaringer Unternehmer betreibt auch eine Niederlassung in Stetten am kalten Markt.

, jeweils zwei in Sigmaringen, Pfullendorf und Bad Saulgau sowie je einen Betrieb in Scheer, Ostrach, Mengen und Meßkirch. Einer der beiden Sigmaringer Unternehmer betreibt auch eine Niederlassung in Stetten am kalten Markt. Sie alle müssen sich an die Betriebspflicht halten, teilt Max Stöhr, Leiter des Fachbereichs Kommunales und Nahverkehr, vom Landratsamt mit. Die unterliege einem Ermessensspielraum, soll aber die üblichen Öffnungszeiten der Gastronomiebetriebe abdecken.

halten, teilt Max Stöhr, Leiter des Fachbereichs Kommunales und Nahverkehr, vom Landratsamt mit. Die unterliege einem Ermessensspielraum, soll aber die üblichen Öffnungszeiten der Gastronomiebetriebe abdecken. Eine Betriebsgenehmigung gilt jeweils für fünf Jahre. Gibt es Verstöße gegen die Verordnung, müssen sich die Betroffenen laut Stöhr ans Landratsamt als zuständige Behörde wenden. Beschwerden bearbeitet die Bußgeldstelle, sodass gegebenenfalls ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wird. Schlimmstenfalls kann die Genehmigung widerrufen werden.

bearbeitet die Bußgeldstelle, sodass gegebenenfalls ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wird. Schlimmstenfalls kann die Genehmigung widerrufen werden. Auch die Preise für Taxifahrten legt das Landratsamt auf Antrag der Taxibetreiber fest. Der Grundtarif liegt derzeit bei Tagfahrten von 6 bis 22 Uhr bei 4,70 Euro, bei Fahrten von 22 bis 6 Uhr bei 7 Euro. Hinzu kommen 1,30 Euro pro Kilometer für die Anfahrt oder für die Rundfahrt – also wenn ein Gast wieder an den Ausgangspunkt zurückbefördert wird – und bei 2,60 Euro pro Kilometer für eine reguläre Fahrt.

Das habe mit dem früheren Chef der Firma Taxi Braunschweiger gut funktioniert, mit dem neuen sei das so aber nicht mehr möglich, kritisiert er. Auf Anfrage bei besagtem neuen Inhaber, Axel Puls, möchte dieser sich nicht äußern.

Kosten steigen

Doch die mangelnde Kollegialität sei nur eines der Probleme, von denen Geggier spricht. Er bestätigt, dass Nachtfahrten nicht wirtschaftlich seien, manchmal sogar nur 100 Euro Umsatz bringen, aber sein Unternehmen mache sie trotzdem.

Gleichzeitig bekomme er keinerlei Förderung vom Staat, obwohl Taxis zum öffentlichen Nahverkehr gehören. Stattdessen müsse er sogar noch mehr Geld in den Betrieb stecken: 30.000 Euro Personalkosten zusätzlich habe er in diesem Jahr gehabt. Momentan beschäftigt er sieben Festangestellte und 18 Aushilfen. Je nach Besetzung fahre er selbst bis zu 14 Stunden am Tag.

Fahrer meiden Nachtschicht

Ein mögliches weiteres Unternehmen, das entlasten könne, lasse das Landratsamt wiederum nicht zu. „Konkurrenz belebt das Geschäft“, sagt er, „das Landratsamt muss die Nachfrage regeln, aber zu viele Unternehmer wären auch nicht gut. Es ist ein Spagat und wir Unternehmer sitzen zwischendrin.“ Darüber hinaus werde der Ton des „Publikums bei Nacht“ rauer.

Wenn wir auf die Polizei warten, geht wieder Zeit verloren. Fred Geggier

Viele Fahrer haben deshalb offenbar keine Lust mehr, die Schichten bei Nacht zu übernehmen. Auch auf den Kosten sitzen geblieben seien seine Fahrer schon. „Die Leute hauen dann einfach ab und es ist schwer, sie dann zu finden. Wenn wir auf die Polizei warten, geht wieder Zeit verloren“, sagt er.

Derzeit suche er bereits aus all diesen Gründen nach einem Nachfolger. „Ich habe keine Lust mehr“, wird Geggier deutlich, gibt aber auch noch einen Tipp an diejenigen, die womöglich bald wieder vergeblich auf ein Taxi warten könnten: „Am besten wäre es, sich vorher ein Taxi zu bestellen, dann funktioniert das sicher.“