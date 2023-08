Kritik am Aussehen

Nicht mehr so schön wie damals: Gartenschau-Gärten sind ungepflegt

Sigmaringen / Lesedauer: 2 min

Schön ist anders: So sehen die Gärten an der Donau derzeit aus. (Foto: Mareike Keiper )

„Wie Kraut und Rüben“: Die einst für die Gartenschau angelegten, hübschen Schaugärten an der Hängebrücke in Sigmaringen schrecken derzeit eher ab. So geht es weiter.

Veröffentlicht: 23.08.2023, 17:00 Von: Mareike Keiper