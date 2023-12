Neujahrskonzert mit der Ukrainischen Staatsphilharmonie

Zum Neujahrskonzert lädt die Gesellschaft für Kunst und Kultur am Donnerstag, 4. Januar, um 19 Uhr in die Stadthalle ein. Mit leichter Klassik von Mozart über die Italienische Oper bis hin zur Musik des Walzerkönigs Johann Strauß wollen wir mit Ihnen in das Neue Jahr starten. Es spielt die Ukrainische Staatsphilharmonie Lemberg unter der Leitung von Volodymyr Syvokhip. Die Solistin des Abends ist die Sopranistin Anna Shumarina von der Staatsoper Lviv, die bereits in verschiedenen Rollen in Berlin, Luzern und Köln auftrat. Karten gibt es bei der Buchhandlung Rabe, telefonisch unter 07571/52296 oder auf www.reservix.de. Karten kosten ab 20 Euro, Schüler, Studenten und Flüchtlinge haben freien Eintritt.