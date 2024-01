Mit dem Neujahrsempfang am Sonntagabend in der Stadthalle ist auch Sigmaringen offiziell in das Jahr 2024 gestartet. Dieses Mal gab es nicht nur neue Akzente im Programm, es fiel auch kürzer aus als sonst, um mehr Zeit für den gemeinsamen Austausch beim Empfang zu haben.

Humorig und mit Popsongs, aber auch Klassikern läutet die Stadtkapelle den Abend ein. (Foto: Mareike Keiper )

Ein Faktor: Bürgermeister Marcus Ehm verzichtete auf das Kommentieren des Rückblicks und verknappte seine Ansprache zum Ausblick auf 22 Minuten - zwei Minuten mehr als angekündigt.

Feuerwehr und Bahnhof als Schwerpunkt

Darin bereitete er die Bürger inhaltlich auf die Herausforderungen im begonnenen Jahr vor. Der Schwerpunkt liege beim Brandschutz, denn die Stadt investiert nicht nur in den Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses, sondern auch in eine neue Drehleiter. Insgesamt fließen 2024 etwa 2,4 Millionen Euro in die Feuerwehr.

Etliche Bürger haben den Neujahrsempfang in Sigmaringen besucht. (Foto: Mareike Keiper )

Auch die Bahnhofsmodernisierung sprach er an. Der Ausbau finde zwar erst innerhalb der nächsten zehn Jahre statt und nicht 2024, allerdings stecke die Stadt schon in diesem Jahr 250.000 Euro in das Vorhaben. Geplant ist unter anderem, die Bahnsteige zu erneuern und barrierefrei zu gestalten sowie Aufzüge einzubauen, wobei die Hauptfinanzierung nicht bei der Stadt liegt.

Das wird 2024 Thema in Sigmaringen

Darüber hinaus stellt die Stadt in den nächsten Monaten einen Boulderpilz auf dem Skateplatz an der Donau auf, gemeinsam mit der Ortsgruppe des Deutschen Alpenvereins, dem Lionsclub und Leader-Mitteln. Auch stehe in den nächsten Monaten die Entscheidung über die Entwicklung der Grundschulen an, so Ehm.

Felix Dreher und Moritz Seßler (rechts), beide Musikschüler, zeigen am Xylophon in einem Duett, was sie können. (Foto: Mareike Keiper )

Das soll noch der bestehende Gemeinderat übernehmen, bevor im Juni ein neues Gremium gewählt wird. Nicht zuletzt laufe gerade die Bewerbungsfrist für Bauplätze in der Kernstadt und den Ortsteilen. 65 Bauplätze werden derzeit angeboten, die Frist läuft bis zum 23. Januar.

Wohlstand als Thema beim Segen

Der Rückblick auf 2023 lief erstmals als Video über eine große Leinwand. Neue Töne schlug auch Pfarrer Ekkehard Baumgartner bei seinem Segen an: Am Beispiel einer Sahnetorte zeigte er lange und ausführlich die ungerechte Wohlstandsverteilung innerhalb der Bevölkerung auf und riet den Bürgern am Ende zu hinterfragen, wie sie ihr Eigentum in diesem Jahr einsetzen wollen.

Anhand einer Sahnetorte klärt Pfarrer Ekkehard Baumgartner über die Ungerechtigkeit beim Wohlstand auf. (Foto: Mareike Keiper )

Altbewährt ist beim Neujahrsempfang die Verleihung des Ehrenamtspreises, der in diesem Jahr erstmals um kulturelle Kriterien erweitert wurde. Preisträger sind die Gesellschaft für Kunst und Kultur, außerdem das Kleiderreich - ein Second-Hand-Café mit Waschsalon in der Burgstraße - sowie die Stadtkapelle.

Landwirte fangen Bürger vor der Stadthalle ab

Einen ernsten Zungenschlag brachte Bürgermeister Ehm mit Blick auf die Proteste der Landwirte ein. Einige von ihnen hatten sich vor der Stadthalle versammelt, Bürgern Flyer verteilt und ihren Protest auch dort kundgetan.

Ehm begrüßte die Landwirte explizit bei der Veranstaltung und lobte, dass sie den Austausch mit den Bürgern gesucht hatten. „Der Landwirt macht uns alle satt, auch die Gegner, die er hat“, zitierte Ehm einen der Protestsprüche.