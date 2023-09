Das Auto online anmelden und direkt losfahren: Mit dem neuen Onlinedienst zur An–, Ab– und Ummeldung von Fahrzeugen soll die Kfz–Zulassung künftig einfacher verlaufen.

Ab dem 1. September ermöglicht es eine neue Verordnung der Bundesregierung, von zuhause aus die Zulassung zu erledigen. Damit entfällt der Gang zum Amt. Das ist auch im Landkreis Sigmaringen möglich.

Mit dem vorläufigen digitalen Zulassungsbescheid können Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel sofort nach der Online–Zulassung am Straßenverkehr teilnehmen. Sebastian Korinth

Dadurch können auch Kennzeichen online beantragt werden. „Mit dem vorläufigen digitalen Zulassungsbescheid können Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel sofort nach der Online–Zulassung am Straßenverkehr teilnehmen. Neu ist außerdem die Möglichkeit, besondere Kennzeichen wie E–Kennzeichen, Oldtimer– und Saisonkennzeichen online zu beantragen“, schreibt Sebastian Korinth, Pressesprecher des Landratsamts. Die Zulassung für Fahrzeuge könne online über die Internetseite des Landratsamts beantragt werden.

Mehrere Möglichkeiten für die Fahrzeugzulassung

Nach der Bezahlung über ein elektronisches System geht der Antrag bei der Kfz–Zulassungsstelle ein. Wichtig sei es, den Weg über die landkreiseigene Internetseite www.landkreis–sigmaringen.de zu nutzen, so Korinth. „Denn leider gibt es auch viele unseriöse Anbieter, die die Daten nicht an die Zulassungsstelle übermitteln“, sagt er.

Fahrzeuge können im Landkreis online, in der Kfz–Zulassungsstelle in Sigmaringen und in den Außenstellen in Bad Saulgau und Pfullendorf zugelassen werden. Wer den Gang zur Behörde wählt, erhält einen Termin vor Ort. Die Wartezeit bis zum nächsten freien buchbaren Termin liege im Durchschnitt bei ein bis zwei Werktagen. „Sitzt der Kunde am Schalter, kann er die Zulassungsstelle in etwa 15 bis 20 Minuten wieder verlassen — je nach Vorgang und Fahrzeug“, sagt Korinth.

Das neue Online–System wurde zuerst als Pilotversuch im Landkreis Heilbronn getestet. Nach Abschluss der Online–Anmeldung könne der Fahrzeughalter sofort losfahren, teilt das Innenministerium von Baden–Württemberg mit. Sind die Nummernschilder bereits vorhanden, kann man diese zunächst ohne amtliche Plakette ans Auto anbringen.

Plakette wird per Post geschickt

Voraussetzung: Nach Abschluss des Zulassungsvorgangs muss der vorläufige Zulassungsnachweis heruntergeladen sowie ausgedruckt hinter der Windschutzscheibe platziert werden. „Der ausgedruckte vorläufige Zulassungsnachweis ersetzt damit die amtliche Plakette, die mit der Post nachgeschickt wird und dann, wenn sie da ist, an die Nummernschilder angebracht werden muss“, so das Innenministerium.

Zehn Tage ist so die Teilnahme am Straßenverkehr möglich, bis die endgültigen Papiere per Post von der Zulassungsstelle eingetroffen sind.