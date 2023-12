Das Bildungszentrum Gorheim in Sigmaringen hat eine neue Leiterin. Am ersten Dezember hat Irene Tokarski den Posten von Vorgänger Clemens Mayer übernommen.

Vielfältiges Kursangebot

„Ich habe mich sehr gefreut, als ich auf das Bildungszentrum aufmerksam geworden bin“, sagt Tokarski. Die gebürtige Augsburgerin habe sich nach einer neuen Stelle im Bereich der Bildungsarbeit umgesehen und sei auf das Bildungszentrum Gorheim, dessen Träger das Bildungswerk der Erzdiözese Freiburg ist, gestoßen.

Im Moment lerne sie die Einrichtung vollständig kennen. „Das Bildungszentrum hat vielfältige und auch sehr wichtige Angebote. Von Englisch bis Chinesisch kann man hier alles lernen“, sagt Tokarski. „Im Januar geht auch eine ganze Reihe an Kursen los. Da ist für jeden etwas dabei.“

Ihre Vergangenheit in der Bildungsarbeit

Sie wolle „auf jeden Fall“ für längere Zeit im Amt bleiben und freue sich auf die kommenden Jahre. „Das ist eine spannende Stelle“, sagt Tokarski.

Zwanzig Jahre ihres Lebens verbrachte Tokarski in Bolivien und war dort unter anderem in der deutschen Botschaft und in der Bischofskonferenz aktiv. Dabei standen die kirchliche Erwachsenenbildung sowie die staatliche Entwicklungszusammenarbeit im Vordergrund.

Ziele für die Zukunft

Die letzten sieben Jahre war Tokarski als Geschäftsführerin und theologische Referentin für den Weltgebetstag der Frauen tätig und leitete die Geschäftsstelle in Stein bei Nürnberg.

Es sei der Auftrag des Bildungszentrums einen Platz für Menschen zu schaffen, so Tokarski. „Clemens Mayer hat hier hervorragende Arbeit geleistet“, sagt sie, „wir möchten weiterhin einen Ort der Begegnung erschaffen“.

Clemens Mayer übernimmt neue Stelle

Mayer ist nun als Leiter und Geschäftsführer der katholischen Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau tätig. Seine Stelle in Sigmaringen hat er aus privaten Gründen aufgegeben.