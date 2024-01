Der Jahreswechsel geht mit einer Änderung beim Rezepteinlösen in Apotheken einher. Am ersten Januar wurde der rosafarbene Papierzettel von dem neuen elektronischen Rezept, kurz E-Rezept, abgelöst.

Entlastung von Patienten, Ärzten und Apothekern

Durch dieses erhalten gesetzlich Krankenversicherte das Rezept ihrer Medikamente in digitaler Form. Beim Einlösen in der Apotheke muss eine elektronische Gesundheitskarte, eine App oder ein Papierausdruck des Arztes vorgezeigt werden. Ziel des E-Rezepts ist laut Bundesgesundheitsministerium die Entlastung von Patienten, Ärzten und Apothekern.

Passanten in Sigmaringen haben unterschiedliche Meinungen dazu. „Für junge Leute finde ich das eine gute Sache“, sagt Veronika Renner. Gedanken mache sie sich aber darüber wie ältere Menschen mit dem E-Rezept zurecht kommen. Ein Bekannter habe ihr berichtet, dass er die Rezepte immer von seiner Tochter abholen und einlösen lassen habe.

Technische Vorraussetzungen seien nötig

Das sei jetzt nicht mehr möglich, da er die App in der Apotheke am eigenen Smartphone vorzeigen müsse. Das neue E-Rezept fordere also auch die nötige technische Ausrüstung der Patienten. „Wegen der Umstellung gibt es in den Arztpraxen und den Apotheken im Moment außerdem sehr lange Wartezeiten“, meint Renner.

Ein Vorteil des E-Rezepts sei, dass es Zeit und Fahrtwege einspare, meint Simone Bauer. „Ich nehme regelmäßig verschreibungspflichtige Medikamente für meine Schilddrüsenunterfunktion“, sagt sie, „Jetzt muss ich für das Rezept nicht jedes Mal vorher in die Praxis kommen, sondern kann die Medikamente direkt in der Apotheke abholen. Das ist wirklich praktisch.“

Probleme durch instabiles Internet

„Ich habe einmal ein falsches Medikament bekommen, weil die Ärztin so eine schlimme Schrift hatte“, sagt Arnold Richter. Das digitale Rezept liefere mehr Verlässlichkeit, da weniger Fehler beim Ablesen des Medikaments geschehen. „Ich frage mich nur was passiert, wenn Mal das Internet ausfällt oder wenn man die Karte verliert „, so Richter.

Das technische System müsse laut Richter absolut stabil sein und auch unter hoher Belastung funktionieren. Dieser Meinung schließt sich Eylül Demir an: „Ich glaube nicht, dass die Internetverbindung überall ausreicht. Es gibt doch jetzt schon viele so Probleme bei der Verbindung.“ Auch stellt sie sich die Frage was bei einem Hausbesuch durch den Arzt geschieht. „Vielleicht brauchen wir dann doch wieder das alte Rezept“, so Demir.