Der Fußballbezirk, der aus dem Zusammenschluss der Bezirke Riß und Donau (Gruppen Sigmaringen/Saulgau) zur neuen Spielzeit 2024/2025 entsteht, nimmt konkrete Formen an. Am Dienstagabend haben die Bezirksvorstände der beiden Fusionsbezirke den Vereinen in der Turn- und Festhalle Stafflangen das Spielsystem bei Männern, Frauen und Jugend vorgestellt und einen Einblick in die Personalplanungen gegeben.

Fast ein Drittel der Vereine fehlt

Für ein wenig lange Gesichter bei den Verantwortlichen sorgte der Besuch an diesem Abend. Aus dem Bezirk Donau waren nur 55 der 109 Vereine anwesend. Allerdings sind von der Gesamtzahl der Vereine 31 abzuziehen, die entweder der Gruppe Ehingen angehören und im neuen Spieljahr dem Bezirk Donau/Iller angeschlossen werden, oder die derzeit über keinen Spielbetrieb verfügen. „Das relativiert die Zahl der nicht anwesenden Mannschaften zwar etwas“, sagte Sigmar Störk, Vorsitzender des Bezirks Donau, trotzdem fehlten 23 Vereine. Das sei enttäuschend. Aus dem Bezirk Riß nahmen 44 von 61 Vereinen teil. „Das ist insgesamt ein bisschen mager, ich hätte mit 400 Vereinsvertretern gerechnet“, sagte der Riß-Bezirksvorsitzende Siegfried Kühner.

Bezirk Oberschwaben?

Name: Beide Bezirksvorsitzende führten unter ihren Vereinen eine Umfrage durch (im Bezirk Donau ohne die „Ehinger“ Vereine). Zur Auswahl standen in den Gruppen Sigmaringen/Saulgau „Oberschwaben“, „Donau-Riß“. In einem dritten Feld konnten die Vereine einen eigenen Vorschlag einreichen. Im Bezirk Donau (ohne Prozentangaben) stimmten etwas mehr als die Hälfte befragten Vereine für „Donau-Riß“, an zweiter Stelle folgte der Begriff „Oberschwaben“, einige wenige Vereine nannten eigene Vorschläge.

Im Bezirk Riß votierten 60 Prozent der 61 befragten Vereine für „Oberschwaben“, 24 Prozent für „Donau-Riß“ und 15 Prozent für „Riß-Donau“, ein Prozent nannte einen anderen Namen. In der Summe lag der Vorschlag „Oberschwaben“ vorne. Deshalb haben die Bezirksvorstände beim WFV den Antrag gestellt, den neuen Bezirk 9 „Oberschwaben“ zu nennen. Der Beirat des Verbandes wird in seiner Dezember-Sitzung über den Antrag entscheiden.

Großer, langgestreckter Bezirk

Spielstruktur: 121 Mannschaften werden - Stand jetzt - in der neuen Bezirksstruktur spielen - gerechnet ohne Reserven. Der neue Bezirk spielt mit einer Bezirksliga, drei Kreisligen A (West/Mitte/Ost) und vier Kreisligen B. Idealtypisch für das Spielsystem, das beide Vorstände in den vergangenen Monaten entwickelt haben, wäre die Mindestzahl von 117 Mannschaften.

„Wir haben einen sehr lang gestreckten Bezirk“, schickte Sigmar Störk voraus. Trotzdem wolle man, zumindest in den unteren Ligen den Derbycharakter in vielen Ligen erhalten. Im Westen wird der Bezirk von Mägerkingen, Sigmaringen und Krauchenwies begrenzt, im Süden von Ostrach und Bad Schussenried, im Norden von Achstetten und im Osten von Kirchdorf.

Unklar wieviele Donau-Vereine kommen

Bezirksliga: Im neuen Bezirk werden zwei Bezirksligen zu einer neuen Bezirksliga zusammengeführt. Zwölf Mannschaften kommen aus dem Bezirk Riß, sieben bis zehn aus dem Bezirk Donau (derzeit neun). Die Zahl ergibt sich aus der Tatsache, dass in der bisherigen Bezirksliga Donau fünf der 14 Mannschaften der Gruppe Ehingen angehören. Derzeit gäbe es aus der Bezirksliga Donau zwei Mannschaften, die nach dieser Saison den Gang in die Kreisliga A antreten müssten (Ostrach, Sigmaringendorf), von unten käme ein Aufsteiger (SV Sigmaringen), von oben ein Absteiger (Hohentengen) hinzu. Die Zahl kann entsprechend der Absteiger von oben und der Absteiger in die Kreisliga A noch variieren. Das entscheidet sich wohl erst am letzten Spieltag.

Liga spielt wohl mit Qualifikation

Für die neue Bezirksliga gibt es zwei Modelle, die Riß-Spielleiter Hubert Übelhör vorstellte. Im Modell eins sollen die neuen Bezirksligisten - noch nach Bezirken getrennt - im Spätsommer bis Oktober 2024 eine einfache Qualifikationsrunde spielen, mit neun bis elf Mannschaften und entsprechend vielen Spieltagen. Aus dieser qualifizieren sich jeweils die besten fünf für die Meisterrunde, die übrigen spielen gegen den Abstieg. Nach derzeitigem Stand würde ein Verein aus dem Bezirk Riß in der Qualigruppe Donau spielen, um einen zahlenmäßigen Ausgleich zu erzielen. „Wenn wir es regional einteilen, dann müsste Stand jetzt eine Mannschaft aus dem Bezirk Riß in den Bezirk Donau wechseln“, sagte Übelhör.

„Schon bei 20 Vereinen wäre es nicht darstellbar, eine normale Ligarunde mit Hin- und Rückspiel zu spielen“, erklärte Sigmar Störk auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“, das Spielsystem. „Das wären 38 Spieltage, plus Bezirkspokal. Da bist du im Höchstfall bei 45 Spielen.“ Diese Belastung wolle man vermeiden.

Unterteilung in Auf- und Abstiegsrunde

Die Meister- und die Abstiegsrunde begännen im Spätherbst bei null, auch weil bei einem zahlenmäßigen Schiefstand der beiden Qualigruppen sonst keine Chancengleichheit gegeben wäre. Diese Runden würden mit Vor- und Rückrunde gespielt. Variante zwei differiert nur in Sachen Zusammensetzung der Quali-Ligen. Denn hier gebe es die Möglichkeit, die Ligen nach einem Schlüssel zu mischen.

Bezirksligisten entscheiden vor dem Staffeltag über System

Egal welches System gespielt wird: In der Saison 2025/2026 soll die Bezirksliga dann mit 18 Mannschaften spielen und erst im Spieljahr 2026/2027 ihre Sollstärke von 16 erreichen. Entsprechend errechnet sich die Zahl der Absteiger. Bei 20 Mannschaften gäbe es fünf Absteiger in die Kreisliga A, bei 22 Teams sieben. Welches Spielsystem in der neuen Bezirksliga gespielt wird, entscheidet sich nach dem Ende der laufenden Saison. „Vor dem Staffeltag werden alle Bezirksligisten zusammenkommen und darüber abstimmen“, sagte Riß-Chef Siegfried Kühner auf SZ-Nachfrage.

Drei Kreisligen A - Ost, Mitte, West

Kreisliga A/B: Um trotz großer Ausdehnung des Bezirks zumindest in den unteren Ligen den Derbycharakter möglichst in vielen Partien zu erhalten, werden die drei Kreisligen A sowie die vier Kreisligen B gepoolt. Das heißt, es wird nach geografischen Gesichtspunkten eingeteilt. Bei derzeit 45 Mannschaften, die in der Kreisliga A spielten, hieße das 15 Mannschaften pro Liga. So bliebe nach derzeitigem Stand die Kreisliga A 2 Donau, als „West-Liga“ wohl weitestgehend erhalten. Mannschaften aus der Mitte des neuen Bezirks würden zu einer Liga zusammengefasst genauso wie die „Ost-Teams“. Zwischen sechs und neun Absteiger könnte es in den Kreisliga A insgesamt geben, je nach Anzahl der Absteiger aus der Bezirksliga.

Kreisligen B mit 13 bis 14 Mannschaften

In den Kreisligen B könne mit einer normalen Hin- und Rückrunde gespielt werden. „Es sollten pro Liga 13 bis 14 Mannschaften sein“, sagte Störk. Im ersten Spieljahr 2024/25 sei keine Verzahnung der Kreisliga B mit der Bezirksliga möglich. Die noch offenen Fragen sind dieselben wie mit Blick auf die Kreisligen A. Auch das Thema Relegationsspiele sprach Störk an und erläuterte dabei verschieden Varianten. „Da ist aber noch nichts in Stein gemeißelt.“

Bei Frauen ändert sich fast nichts

Frauen: Die Frauenmannschaften des neuen Bezirks spielen - je nach alter Bezirkszugehörigkeit zumindest in den übergeordneten Regionenligen in unterschiedlichen Staffeln. Allerdings soll es eine gemeinsame Bezirksliga geben. Der Meister steigt dann in die jeweils ihm zugeordnete Regionenliga auf.

Jugend: Dort bleibt alles weitestgehend gleich.

Bezirkspokal: Auch für den Bezirkspokal gibt es derzeit zwei Modelle. Modell eins sieht vor, dass die ersten beiden Runden nach Gruppen getrennt Bad Saulgau/Sigmaringen und Riß gespielt würden, Modell zwei sieht eine Poolung nach Kreisligen A vor. Ebenso ist angedacht den Bezirksligisten in Runde eins ein Freilos zu geben angesichts der Vielzahl der Spiele.