Sigmaringen

Neue World–Jumping–Kurse beim SV Unter-/Oberschmeien 1960

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Der Verein SV Unter-/Oberschmeien 1960 bietet nach eigenen Angaben World–Jumping–Kurse in der Schmeientalhalle in Oberschmeien an. Das spezielle Konzept von World–Jumping verbinde gelenkschonenden Muskelaufbau, intensives Ausdauertraining und viel Spaß in der Gruppe bei motivierender Musik.

Veröffentlicht: 11.09.2023, 10:59 Von: sz