Neue Parkplätze in Sigmaringer Innenstadt

Die im Sigmaringer Innenstadtkonzept vorgeschlagenen und vom Gemeinderat im Sommer 2022 beschlossenen zusätzlichen Parkplätze in der Innenstadt sind nun ausgewiesen. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung handelt es sich um sechs Autoparkplätze und zwei Stellflächen für zwölf bis 14 Motorräder.

Zweiradfahrer können nun auf Flächen vor dem Pro–Optik–Geschäft und vor dem Gasthof Donau parken. Autofahrer finden Parkplätze gegenüber der Landesbank–Kreissparkasse, in der Nähe zur Metzgerei Frick, an der Ecke zum Spielwarengeschäft Ziegler sowie am Schuhgeschäft in der Schwabstraße.

Die Parkplätze sind durch flache, sogenannte silberne Nagelköpfe gekennzeichnet, die sich in der Vergangenheit bewährt haben und optisch zum Pflasterbelag passen, so die Stadt.