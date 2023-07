Er ist das Nadelöhr unter den Verkehrsadern Sigmaringens: der Bahnübergang an der Fürst–Wilhelm–Straße. In Stoßzeiten mehrmals pro Stunde schließen die Schranken und lösen Staus in beide Richtungen aus. Sobald die Zollernbahn elektrisch betrieben wird, soll die Frequenz auf der Bahnlinie ausgebaut werden. Zeit, jetzt über eine Beseitigung des Bahnübergangs nachzudenken, findet der Stadtbaumeister Thomas Exler. „Wenn wir in 15 Jahren bauen möchten, müssen wir heute anfangen, zu planen“, sagt er in einem Gespräch mit unserer Redaktion.

Bahnübergang war in den 1990er–Jahren schon einmal Thema

Das Ziel ist, den Bahnübergang komplett zu beseitigen, sodass die Züge und der Verkehr auf der Straße ungehindert rollen können. Bereits in den 1990er–Jahren wurde darüber diskutiert und die Idee aber wieder verworfen. Die Unterführung hätte damals auf dem Leopoldplatz enden sollen. Laut Stadtbaumeister Exler sei es problematisch gewesen, in der Fürst–Wilhelm–Straße eine Einfahrt zu finden, weil eine Tieferlegung von 4,50 erforderlich gewesen sei.

Wichtig ist, dass wir uns das nicht verbauen. Stadtbaumeister Thomas Exler

Nun beginnen die Überlegungen von vorne und zwar anhand einer neuen Variante. Die Unterführung soll die Bahngleise weiter östlich überwinden, die Einfahrt auf der Stadtseite hinter dem Bahnhofsgebäude auf Höhe des derzeitigen Busbahnhofs erfolgen, die Ausfahrt In der Au beim neu gebauten Kindergarten. Weil der Schlenker für Fußgänger und Radfahrer zu weit wäre, denkt die Stadt über einen zweiten Tunnel weiter vorne beim Karlsplatz nach.

Ob jemals gebaut wird, steht in den Sternen

„Da die Planungsprozesse langwierig sind, müssen wir jetzt mit unseren Überlegungen beginnen“, so der Stadtbaumeister. Vorrangiges Ziel sei, die Beseitigung des Bahnübergangs bei der Planung der Elektrifizierung mitzuplanen. „Wichtig ist, dass wir uns das nicht verbauen“, so Exler. Ob es eine Chance für eine Umsetzung gebe, müssten die kommenden Jahre zeigen. Stand heute hat die Stadt andere, drängendere Aufgaben vor der Brust wie die Modernisierung ihrer Schulen, die einen zweistelligen Millionen–Betrag kosten wird.

Für beide Tunnel rechnet Exler aus heutiger Sicht mit Kosten zwischen 20 und 25 Millionen Euro. Ziel müsse eine Dreiteilung zwischen Bund, Land und Stadt sein. Über Förderprogramme bestehe die Chance, den städtischen Anteil noch einmal bezuschussen zu lassen, sodass er auf eine Summe um die fünf Millionen Euro sinken könne.

Investor für riesiges Projekt gesucht

Die Überlegungen sind Teil eines Planungsprozesses mit verschiedenen Teilprojekten im Stadtteil „In der Au“. Der Gemeinderat soll in seiner Sitzung am Mittwoch (18 Uhr, Rathaus) einen Konzeptwettbewerb für das Donaugrundstück bei der Nepomukbrücke in Gang bringen.

Gewerbliche Flächen für Ärzte, Dienstleistungsfirmen oder Gastronomie seien in dem Gebiet denkbar. Die Bebauung soll viergeschossig ausfallen und in den oberen Etagen Wohnungen schaffen. Die Parkplätze wünscht sich die Stadt nach Möglichkeit unterirdisch.

Filetgrundstück an der Donau soll gebaut werden

Der vordere Teil des 20.000 großen Areals inklusive des Autohauses Droxner gehört der Stadt, der hintere Teil dem Haus Hohenzollern. Da die Grundstücke aktuell unglücklich zugeschnitten seien, haben beide Seiten einen Tausch vereinbart, der die Grundstücksgrenzen arrondieren soll.

Für das gesamten Grundstück soll über den Wettbewerb ein Investor gefunden werden. Der Investor selbst und die Architektur, die er der Stadt anbietet, werden in dem Wettbewerb von einer Jury bewertet.Thomas Kanjar von der Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern wird die Interessen seines Hauses im Preisgericht vertreten. Die Beteiligung des Fürstenhauses an dem Projekt sei optional und könne nach Abschluss des Wettbewerbs entschieden werden, so die Stadt.

Aktuelle Krise am Bau könnte sich auswirken

Ihren Teil des Grundstücks bietet die Stadt für 3,25 Millionen Euro zum Verkauf an. Wie groß das Interesse in Zeiten steigender Baukosten und Zinsen sein wird, ist für das Rathaus schwer abzuschätzen. „Wenn wir einen Investor finden, gehen wir davon aus, dass auch gebaut wird“, sagt Exler.