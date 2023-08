Neue Ausgabe der Hohenzollerischen Heimat ist erschienen

Der in Sigmaringen geborene Hofmaler Richard Lauchert, der Reformator Simon Grynaeus aus Veringendorf, die Sigmaringer Gewerbeschule und die Burg Lichtenstein stehen im Fokus der Ausgabe 2/2023 der Hohenzollerischen Heimat. Die Vierteljahresschrift wird vom Hohenzollerischen Geschichtsverein herausgegeben.

Dem Hofmaler Richard Lauchert (1823—1868), dessen farbiges Selbstportrait die Titelseite ziert, ist im Hohenzollerischen Landesmuseum in Hechingen noch bis 24. September eine Ausstellung gewidmet, die von den beiden Autoren Ulrich Feldhahn und David Hendel konzipiert wurde. Im Jahre 1857 schloss er die Ehe mit Prinzessin Amalie zu Hohenlohe–Schillingsfürst (1821—1802). Deren Familie leistete Widerstand gegen diese nicht standesgemäße Heirat. Das „ungleiche“ Paar hatte fünf Kinder und wurde in Berlin ansässig. Am 27. Dezember 1868 verstarb Lauchert unerwartet mit 45 Jahren an einem Herzschlag.

Von Walter Rominger folgt der zweite Teil und Schluss über „Simon Grynaeus (1492—1541): Großer Gelehrter und kleiner Reformator“. Grynaeus war der griechischen Sprache „mächtig wie wenige“. Er wurde deshalb vor allem als „Textforscher, Textkritiker und Herausgeber griechischer und lateinischer Autoren, sowie als Übersetzer vom Griechischen ins Lateinische bekannt und bedeutend“. Er schätzte die „sieben freien Künste“ des Mittelalters hoch ein: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie.

Willi Rößler beschreibt kenntnisreich die Entwicklung „Von der Handwerker– Fortbildungsschule zur Gewerbeschule“ in Sigmaringen. Die schulische Ausbildung im Handwerk begann erst Mitte des 19. Jahrhunderts, vorher bestimmten die Zünfte das Leben des Handwerks und somit auch die Ausbildung. 1853 wurde in Sigmaringen die Gründung einer Handwerker–Fortbildungsschule genehmigt, eröffnet wurde diese Anfang 1855. Anton Bumiller aus Jungingen, ausgebildeter Gewerbelehrer, übernahm von 1895 bis 1931 die Leitung der Handwerker–Fortbildungsschule. Die Bezeichnung „Berufsschule“ für die Gewerbe–Fortbildungsschulen wurde erstmals in einem Gesetz vom 17.10.1922 erwähnt. Der Neubau der Gewerbeschule Sigmaringen wurde schließlich am 1. April 1961 eingeweiht.

Der Beitrag „Leben auf der Burg — Die Burg Wildenstein im Spiegel von Kostenzusammenstellungen des Grafen Andreas von Sonnenberg 1490 — 1497“ von Volker Trugenberger beschließt das neue Heft der Hohenzollerischen Heimat. Für unseren Raum ist es eine Seltenheit, dass „Informationen über die Burg der 1490er–Jahre sich aus archivarisch überlieferten Rechnungsunterlagen gewinnen lassen“. Es handelt sich um fünf Kostenverzeichnisse, die Auskunft geben über die Burg und ihre Gebäude, über das Personal und schließlich über die Versorgung mit Lebensmitteln und Gebrauchsgütern. Der Autor schildert ausführlich die Inhalte dieser Rechnungen, wobei auch alte Maßangaben in heutige Maße umgerechnet werden.

Vierteljahresschrift