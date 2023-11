Neue Audioguides für die Stadtführungen

Ab sofort gibt es für die Stadtführungen neue Audioguides. 2020 wurde die Stadtführungs-App als kontaktloses Angebot geschaffen, jedoch wünschten sich viele Gäste einen klassischen Guide. Die neuen Audioguides erscheinen in modernem Design, und sind auf dem aktuellen Stand der Technik, wie die Stadt mitteilt. Es handelt sich dabei auch um ein barrierefrei nutzbares Angebot, für blinde beziehungsweise sehbehinderte Menschen, die eine Stadtführung in ihrem eigenen Tempo erleben können. Die Tasten auf dem Guide enthalten neben Ziffern auch Blindenschrift, die ertastet werden kann. Die Audioguides sind wie bisher in der Tourist-Information mit einer Einleitung und einer Karte mit den 19 Stationen erhältlich. Man kann zwischen deutscher, französischer und englischer Sprache wählen. Jede der 19 Stationen wird mit einem ausführlichen Text beschrieben, der über die Audiofunktion abgespielt wird.