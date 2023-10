Neue Abteilungsleiterin im Hohenzollern-Gymnasium

Seitdem Barbara Lechner-Gay im Juli in den Ruhestand gegangen ist, war die Stelle der zweiten Abteilungsleitung am Hohenzollern-Gymnasium (HZG) unbesetzt. Diese Lücke konnte nun gefüllt werden.

Am 25. Oktober wurde Stefanie Doldinger durch das Regierungspräsidium Tübingen als Abteilungsleiterin eingesetzt. Doldinger stammt aus Albstadt-Ebingen. Nach dem Referendariat und einer beruflichen Zeit am Gymnasium Ebingen (Albstadt) ist sie seit 2019 als Lehrerin mit den Fächern Latein, Deutsch, Philosophie und Ethik am Hohenzollern-Gymnasium. Hier hat Sie bisher, neben der Fachbereichsleitung in Ethik und Latein, die Ganztagsbetreuung koordiniert und sich als behördliche Datenschutzbeauftragte um das komplexe Feld des Datenschutzes gekümmert. Ebenso ist ihr die Neubelebung von „Jugend debattiert“ ein Anliegen. Als begeisterte Hobby-Musikerin spielt sie im Schulorchester des HZG (Cello und Querflöte), und wenn der Stundenplan es zulässt, macht sie Yoga-Angebote. In ihrem neuen Amt wird ein Schwerpunkt die Koordination der datengestützten Schulentwicklung sein.