Mit einem Festakt und einem Sommerfest ist der Neubau des SRH–Krankenhauses am Mittwoch eröffnet worden. Durch eine neu organisierte Notaufnahme soll sich die Versorgung für die Patienten deutlich verbessern. Die Patienten werden an einer Theke empfangen, an der Mitarbeiter die Dringlichkeit des medizinischen Notfalls einschätzen.

Der leitende Arzt Martin Mauch sagte bei der Vorstellung des Konzepts: „Nicht der Patient entscheidet, wo er hingeht, das entscheiden wir für ihn.“ Bei leichteren Erkrankungen oder Verletzungen erfolgt die Behandlung in der Notfallpraxis, die künftig auch unter der Woche besetzt ist.

Schwereren Notfällen nimmt sich das Krankenhaus in der zentralen Notaufnahme an. Für Unfallopfer oder Herzinfarkt– und Schlaganfallpatienten stehen zwei Schockräume mit angrenzenden Röntgengeräten bereit.

Der Geschäftsführer hat eine Idee und setzt sie um

Die Notaufnahme war im ursprünglichen Konzept für den Neubau in kleinerer Ausführung geplant, der Geschäftsführer Jan–Ove Faust krempelte die Planung um, nachdem er seinen Dienst in Sigmaringen begann.

Bei der Finanzierung der umfangreichen Behandlungsmöglichkeiten hilft dem SRH–Klinikum die Einstufung in die Kategorie II der Notfallversorgung.

Valerie Stechel (r.) und Maria Bernhard (2.v.r.) sind beeindruckt von dem Operationssaal im Neubau des Krankenhauses. (Foto: Julia Brunner )

Der leitende Mediziner Mauch machte aber deutlich, dass das neue Konzept trotzdem noch nicht ausreichend finanziert sei und die Klinik auf die aktuelle Strukturreform angewiesen sei, um zusätzliches Geld zu bekommen.

Nach Aussage von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) ist das Krankenhaus Sigmaringen in der künftigen Klinikplanung des Landes „eine gesetzte Größe“. Die Menschen im Kreis Sigmaringen und darüber hinaus bekämen mit dem Neubau und dem erweiterten Konzept eine verbesserte, bedarfsgerechte Behandlung auf höchstem Niveau.

Wie das neue Krankenhaus aufgeteilt ist

Im Neubau gibt es auf der vierten und fünften Etage vier Stationen mit 150 Betten für die Fachbereiche Allgemein– und Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie, Gefäß– und Endovaskularchirurgie sowie für die Geriatrie. Hinzu kommt ein Bereich für Privatpatienten. In der dritten Ebene befinden sich die Verwaltungseinheiten und die Technikzentrale.

Sieben Operationssäle hat das neue Krankenhaus. (Foto: Michael Hescheler )

In der zweiten Etage stehen sieben OP–Säle und der Aufwachraum mit einer Tageslicht–Decke für bis zu 20 Patienten zur Verfügung. Im ersten Obergeschoss sind unter anderem die Zentrale Notaufnahme, der Linksherzkathetermessplatz und das Labor verortet. Im Erdgeschoss befinden sich der Infopoint, die Patientenaufnahme, die Zentralsterilisation und Konferenzräume.

Ein Wort zu geschlossenen Krankenhäusern

Die Architekten richteten ihre Planung an den medizinischen Erfordernissen und Abläufen aus — und nicht umgekehrt. Landrätin Stefanie Bürkle (CDU), die Aufsichtsrätin der Kliniken–GmbH ist, bezeichnete den Neubau als Fundament für die stationäre Versorgung der Menschen in den nächsten 50 Jahren.

Aus heutiger Sicht ist nicht gelöst, wie wir die Krise überleben. Deshalb muss etwas passieren. Christof Hettich

Ergänzend müssten nun weitere Angebote wie Gesundheitszentren geschaffen werden, in denen Ärzte und andere Akteure zusammenarbeiteten. Rückblickend sei es die richtige Entscheidung gewesen, die stationäre Versorgung in Bad Saulgau und Pfullendorf aufzugeben, damit in Sigmaringen etwas Neues entstehen konnte. „Wir stehen besser da als manch anderer Landkreis“, sagte Bürkle.

Die Eckdaten zu den Baukosten

Knapp vier Jahre lang wurde am Krankenhaus gebaut. An den Kosten in Höhe von 79 Millionen Euro beteiligte sich das Land mit einem Zuschuss in Höhe von rund 40 Millionen Euro. Seinen Eigenanteil finanziert die Klinik–GmbH über Darlehen. Dass das Krankenhaus trotz der aktueller Widrigkeiten zahlungsfähig bleibe, habe es dem SRH–Konzern verdanken, der Mehrheitsgesellschafter ist.

Der Schlüssel ist offiziell übergeben (von links): Christof Hettich (SRH), Landrätin Stefanie Bürkle, Sozialminister Manne Lucha, Architekt Manfred Ehrle und die Geschäftsführer Jan-Ove Faust sowie Werner Stalla. (Foto: Michael Hescheler )

„Durch ihren Cashpool hilft die SRH, diese schwere Zeit zu überbrücken“, sagte Landrätin Bürkle. Der Vorstandsvorsitzende der SRH–Holding, Christof Hettich, ergänzte: „Aus heutiger Sicht ist nicht gelöst, wie wir die Krise überleben. Deshalb muss etwas passieren.“

Wie es nun weitergeht

Krankenhaus–Geschäftsführer Jan–Ove Faust kündigte nach dem ersten Meilenstein an, dass der Umbau des Krankenhauses weitergehen wird. Aktuell wird am Umbau des Bestandsgebäudes geplant, der in mindestens zwei Abschnitte unterteilt werden soll. Wie Geschäftsführer Werner Stalla sagte, soll als Nächstes der Bereich der Intensivmedizin und der ambulanten Versorgung mit einem geschätzten Volumen von 30 Millionen Euro umgebaut werden.

In einem zweiten Schritt sollen dann die bestehenden Patientenzimmer modernisiert werden. Am geplanten Umzug der Abteilung Psychiatrie nach Pfullendorf will die SRH festhalten.

Die Notaufnahme wird bereits am Freitag bezogen und sukzessive ihren Betrieb aufnehmen. Die anderen Abteilungen werden in den kommenden Tagen hochgefahren.