In der Alten Schule sitzt am Montagabend eine Narrenschar zusammen und hört gespannt den Ausführungen des Zunftmeisters Phil Sutter zu.

Auf den Tag genau vor 111 Jahren versammelten sich 20 Bürger Sigmaringens im Gasthaus Adler, um die Narrenzunft Vetter Guser zu gründen. Um den außergewöhnlichen Namen des Vereins ranken sich Legenden, die schon etliche Heimatforscher umgetrieben haben.

Sechs Kapitel der Sigmaringer Fasnet

Im Vorfeld des Jubiläumsjahres hat sich Zunftmeister Phil Sutter erneut intensiv mit der Geschichte der Fasnet in Sigmaringen auseinandergesetzt. Der Kern seiner Forschungen: Wie kommt die Zunft zu ihrem Namen?

Sutter hält einen einstündigen Vortrag, in dem er die sechs Kapitel der Semerenger Fasnet aufzeigt. Schonungslos spricht er über die Vergangenheit: „Das Kastendenken war eine für Sigmaringen typische Krankheit, die bald chronisch wurde.“

Menschen aus unterschiedlichen Schichten schlossen sich unterschiedlichen Vereinen an. Streit und Missgunst tobten. Der „Kastengeist“ wurde Anfang des 20. Jahrhunderts sogar zum Fasnetsmotto erhoben.

Somit dürfte der Name ein in der Stadt berühmter Begriff gewesen sein. Phil Sutter

Der Vetter Guser wurde 1912 gegründet, um diese Rivalitäten zu überwinden. Bislang waren Vertreter der Zunft davon ausgegangen, dass der Name sich auf die mittelalterliche Gänsepredigt bezieht. Ein Pfarrer hält einer Gänseschar eine Predigt. Als sie aufmerksam zuhören, zeigt sich das wahre Gesicht des Pfarrers: ein Fuchs, der einer Gans ins Genick beißt.

Guser steht für Ganter

Mit Guser ist der Ganter gemeint, mit dem Vetter der Fuchs, der sich auf den früheren Sigmaringer Narrenkönig Josef Glas bezieht, der sich „Fuchs von Kurios“ nannte. Dieser Erklärungsansatz bezieht sich auf die Forschungen des früheren Archivars Otto H. Becker, der dazu in der Narrenbibel „Freut Euch des Lebens“ geschrieben hat.

Empfohlene Artikel Ideenreiche Narren Denkmal für die Fasnet: Vetter Guser hat neue Pläne q Sigmaringen

Zunftmeister Sutter hinterfragt die bisherige Theorie und stellt in seinem Vortrag eine neue These auf. Was Sutter stutzig macht: Die Gründungsmitglieder haben es 1912 nicht für nötig befunden, die Wahl des Namens zu begründen. Auch die Presse habe auf eine Erklärung verzichtet. Zudem finden sich keine Symbole von Fuchs und Ganter in den Figuren der Zunft, die sich vielmehr auf die Fledermaus fokussiert. Sutter folgert: „Somit dürfte der Name ein in der Stadt berühmter Begriff gewesen sein.“

Chronik aus dem Jahr 1947 erwähnt die Figur

Gründungsmitglied Benjamin Pfaff schreibt in seiner 1947 veröffentlichten Chronik: „Der Vetter Guser ist eine Sigmaringer Maske im Rokokokostüm mit schwarzem Dreispitz, weißer Zopfperücke....Die Maske kann erst nach der Rokokozeit entstanden sein.“ Woher der Name stamme, sei unbekannt, schreibt Pfaff weiter.

Sutter suchte in den Archiven nach Kleidungsstilen, die der Beschreibung des Gründungsmitglieds Pfaff ähneln. Er wurde bei den Hofkavalieren in der Rokokozeit fündig, Laut Sutter seien die Kavaliere als höflich, frivol und als Liebhaber des Weins und des guten Essens dargestellt worden.

War der Vetter Guser also ein Hofkavalier aus dem Fürstenhaus? Ein Lebemann, der mit Spitznamen Guser hieß?

Ein Fasnachtsplakat als Beweis

Sutter suchte nach einem Beweis und fand ihn auf einem Fasnachtsplakat aus dem Jahr 1880. Anlässlich einer fürstlichen Hochzeit wurde am Fasnetsdienstag ein Masken-Zug organisiert. Erwähnt werden in der Umzugsaufstellung die Hofkavaliere zu Pferd im feinsten Vetter-Guser-Rokoko.

Der Vetter Guser als Parodie auf die damaligen Hofkavaliere? Sutter formuliert zwar vorsichtig im Konjunktiv und trotzdem sieht er den Beweis erbracht, wo die Zunft ihren Ursprung hat.

Zum Schluss nimmt der Zunftmeister Bezug auf den Kastengeist, der die Narren nie wieder leiten dürfe: „Die Semerenger Fasnet gehört keinem Verein und keiner Gesellschaft, unsere schöne Fasnet gehört allein den Narren.“