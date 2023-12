Nein heißt nein. Das musste ein 19-jähriger Mann aus einer Kreisgemeinde lernen, der wegen eines sexuellen Übergriffs vor dem Sigmaringer Amtsgericht angeklagt war.

Mann soll junge Frau gegen ihren Willen berührt haben

Ihm wurde vorgeworfen, Anfang des Jahres eine gleichaltrige junge Frau gegen deren Willen im Intimbereich und an der Brust berührt zu haben. Zudem soll er sich vor ihr entblößt und die damals 18-Jährige zum Oralsex aufgefordert haben.

Sie will es allen recht machen und ist ein bisschen naiv. Betreuerin

Beide waren im Rahmen einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme in einem Jugenddorf im Ortenaukreis, unter anderem aufgrund von psychischen Erkrankungen. Während der 19-Jährige an ADHS und Autismus leide, soll die gleichaltrige Frau Abgrenzungsprobleme und eine Lernbehinderung haben. „Sie will es allen recht machen und ist ein bisschen naiv“, sagte ihre zuständige Betreuerin vor Gericht.

Männergeschichten hätten zwischen ihr und anderen Bewohnern der Einrichtung stattgefunden. Deshalb habe es ein Zimmeraufenthaltsverbot für die 19-Jährige - unter anderem mit dem Angeklagten - gegeben.

Beide waren seit Herbst miteinander befreundet

Seit Herbst 2022 waren der Angeklagte und die junge Frau miteinander befreundet. „Wir haben uns im Unterricht und am Internat kennen gelernt und das hat dann zu einer Freundschaft Plus geführt“, sagte der Angeklagte. Vor dem Vorfall hätten beide mehrfach einvernehmlich Sex gehabt.

An einem Abend im Januar waren beide auf dem Zimmer des 19-Jährigen, als es zu dem Vorfall kam. Der Angeklagte stritt vor Gericht ab, dass er sich vor der jungen Frau entblößt oder diese berührt hätte. „Ich habe sie ein bisschen bedrängt, das war nicht okay von mir“, gab er aber zu.

Die Aussage der 19-Jährigen vor Gericht war stockend. Immer wieder mussten Richterin und Staatsanwalt ihre Fragen umformulieren, da die junge Frau diese nur schwer verstanden hatte. Sie erzählte, dass sie trotz Verbot von den Betreuern mit auf das Zimmer des Angeklagten gegangen war. Dort habe er sie gefragt, ob sie mit ihm kuscheln und dann duschen wolle.

Und dann steckte er die Hand in meine Hose, obwohl ich nein gesagt habe. Junge Frau

Da sie einen festen Freund habe, hätte sie das abgelehnt. „Er hat gesagt, dass ich ihm einen runterholen soll und mir an die Brust gefasst. Und dann steckte er die Hand in meine Hose, obwohl ich nein gesagt habe“, sagte sie. Erst nachdem sie ein zweites Mal nein gesagt habe, hätte der Angeklagt verstanden und aufgehört.

Mann entwickelt Depression durch Vorfall

Anschließen habe sie sich ihrer Betreuerin anvertraut. Nach einem gemeinsamen Gespräch am nächsten Morgen mit dem Angeklagten und zwei weiteren Betreuern hätte der 19-Jährige den Übergriff zugegeben. Kurz darauf musste er unter anderem wegen des Vorfalls die Einrichtung verlassen. Eine Jugendgerichtshelferin sprach nach einem Gespräch mit dem Angeklagten und dessen Mutter von ihrem Eindruck des 19-Jährigen.

Sie könne eine Entwicklungsverzögerung bei ihm feststellen, außerdem habe sich durch das Verarbeiten des Vorfalls bei dem Mann eine Depression entwickelt. Sie schlug das Leisten von Arbeitsstunden als Strafe für den Angeklagten vor. Diesem Vorschlag schloss sich der Staatsanwalt an und forderte 30 Stunden für den Mann. Der Anwalt forderte einen Freispruch, gab aber an auch mit Arbeitsstunden als Strafe leben zu können.

Die Richterin verurteilte den 19-Jährigen schließlich zu 30 Arbeitsstunden. „Ich habe Sie verurteilt, weil ich der Meinung bin, dass sich das so zugetragen hat, wie es in der Anklageschrift ausgeführt wurde“, sagte sie und ermahnte den Mann: „Nein heißt nein und daran müssen Sie sich halten.“