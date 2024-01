Narrenzunft informiert über Bräuteln

In wenigen Wochen wird in Sigmaringen wieder gebräutelt. Am Fasnetsdienstag, 13. Februar, heißt es dann „Nauf auf d´Stang“ in der Hohenzollernstadt.

Um für das Erlebnis gerüstet zu sein, informiert die Narrenzunft Vetter Guser am Freitag, 19. Januar, um 19 Uhr bei einem Informationsabend im Restaurant Lucio in der Vorstadt die Ehepaare über alle Details rund um das Ereignis. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist unverbindlich.

Eingeladen zum diesjährigen Bräuteln wurden alle Hochzeiter und Hochzeitsjubilare des vergangenen Jahres. Wer nicht angeschrieben wurde, soll sich bei Narrenrat Raphael Vees melden unter [email protected] oder 0162/2490356. Anmeldeschluss zum diesjährigen Bräuteln ist der Freitag, 26. Januar.